Erdoğan, ‘Emek Sofrası’ iftarında emekçi ve emeklilerin çözüm bekleyen temel taleplerine değinmedi, AKP döneminde yapılanları belirtmekle yetindi

Beştepe’deki Millet Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen iftarda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık” dedi. Erdoğan, 1 Mayıs’ı Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan ettiklerini anımsattı. İşçilerin daha emniyetli koşullarda çalışmaları için İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı çıkardıklarını söyledi. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdıklarını, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nı revize ederek iyileştirdiklerini belirtti. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını güçlendirdiklerini, kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanıdıklarını söyledi. Toplu sözleşme ikramiyesini yeniden yürürlüğe koyduklarını bildirdi. Kamu çalışanlarına “cuma izni, hac izni” gibi haklar getirdiklerini belirtti. Maaş artışları, disiplin affı, refakat izni ve ek ödemeler gibi alanlarda yaptıkları düzenlemelerle memurların özlük haklarını iyileştirdiklerini savundu. Kamu görevlilerinin ücret artış oranlarını, zam ve tazminatlarını, sosyal desteklerini enflasyona ezdirmeyecek şekilde düzenlediklerini söyledi. Emeklilerin yılda iki defa olmak üzere bayram ikramiyesi ve banka promosyonu gibi yeni haklardan yararlanmalarını sağladıklarını kaydetti. Geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında bekleyen yurttaşların tüm sorunlarını giderdiklerini savundu. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdiklerini bildirdi. Kamu kurumlarındaki alt işveren (taşeron) işçilerine ve sözleşmeli personele kadro verdiklerini, geçici işçilerin tam yıl çalışabilmesinin önünü açtıklarını belirtti.

TALEPLERE DEĞİNMEDİ

Erdoğan, emekçi ve emeklilerin başta ek zam olmak üzere çözüm bekleyen temel taleplerine ise hiç değinmedi.

SÖYLENENLER, GERÇEKLER

İktidarın yaptıkları ile uygulamada ortaya çıkan çelişkiler de şöyle:

. İktidar, 1 Mayıs’ı resmi tatil ilan etti ancak işçi ve memur konfederasyonlarının 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamasına yıllardır izin verilmiyor.

. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası çıkarıldı ancak uygulamada sorunlar devam ediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre sadece geçen yıl en az 2 bin 105 işçi “iş cinayetlerinde” yaşamını yitirdi. “İş cinayetleri” bu yıl da devam ediyor. Ocak ayında en az 146 işçi yaşamını yitirdi.

. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası revize edildi ancak emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engeller devam ediyor. Sendikalara üye olan işçiler işveren tarafından işten çıkarılıyor. Davalar en az 2 yıl sürüyor.

. İktidar, “grev hakkını” güçlendirdiğini savunuyor ancak işçiler hakları için greve çıktıklarında grevleri çeşitli gerekçelerle “erteleniyor.” Prof. Dr. Aziz Çelik’in araştırmasına göre, AKP iktidarında toplam 22 grev erteleme kararı çıkarıldı. Erteleme adı altında aslında 201 bin işçinin grevi yasaklanmış oldu.

SÖZLEŞME VAR, GREV HAKKI YOK!

. Kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı tanındı. Ancak grev hakkı verilmedi. Bütün memur konfederasyonları yıllardır “grevli toplu sözleşme” istiyor. Ancak bu talepleri karşılanmıyor. Memurların grev hakkı olmadığı için de masada anlaşma sağlanamadığında toplu sözleşme hakem kuruluna gidiyor. Hükümetin belirlediği üyelerin çoğunlukta olduğu hakem kurulundan da genellikle hükümetin önerdiği tekliflerin aynısı çıkıyor.

. İktidar, memurların özlük haklarını iyileştirdiklerini savunuyor. Buna karşın yıllardır çözüm bekleyen sorunlar var. 1. dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları, 4688 sayılı yasada talep edilen değişiklikler, gelir vergisi diliminin emekçiler için yüzde 15’te sabitlenmesi, ilave ek ödemeler dahil tüm ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması bunlardan sadece bazıları.

. İktidar sürekli kamu görevlilerinin enflasyona ezdirilmediğini savunuyor. Oysa memurlara verilen toplu sözleşme zamları daha ilk aylardan enflasyonun altında kalıyor. Oluşan enflasyon farkları ise aylık olarak değil 6 ayın sonunda ödeniyor. Maaşlar o zamana kadar erimeye devam ediyor. Memur konfederasyonların ek zam talepleri ise karşılanmıyor.

ARTIŞ DÜŞÜK KALDI

. Emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. 2018’de bin lira olarak başlayan bayram ikramiyesi 2025’te 4 bin liraya yükseltilmişti. Bayram ikramiyesi 2018’den bu yana sadece 3 bin lira artırıldı. DİSK, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete göre artırılmış olsaydı en az 17 bin 514 lira olması gerektiğine dikkat çekiyor.

. İktidar hastane kuyruklarının bittiğini ifade ediyor. Oysa hastanelerde bazı bölümlerde randevu sıkıntısı yaşanıyor. MR gibi bazı tetkikler için ise günler, hatta aylar sonrasına randevu veriliyor.

EMEKLİNİN HALİ PERİŞAN

. Milyonlarca emekli açlık sınırının altında aylıklarla geçinmeye çalışıyor. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde emekli halen en düşük aylık olan 20 bin lira alıyor. Milyonlarca emekli prim gün sayısı daha az ya da daha çok olmasına bakılmaksızın en düşük aylıkta eşitlenmiş durumda.

. Kamu kurumlarındaki taşeron işçilere kadro verildi ancak KİT’lerdeki taşeron işçiler kapsam dışında bırakıldı. Sayılarının 100 bine yaklaştığı tahmin edilen bu taşeron işçiler de yıllardır kadro bekliyor. Ancak kadro verilmiyor.