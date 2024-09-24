Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
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AA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 22:49

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

NELER KONUŞULDU?

İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreçleri ele alındı.

Erdoğan'ın, görüşmede Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasını ve yeni dönemde iki ülke arasında sağlam bir dostluğun tesis edilmesini desteklediğini, bunu kolaylaştırmak için gayretlerin devam ettiğini kaydettiği belirtildi.

Erdoğan'ın ayrıca, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli bir mesafe alındığını aktararak, diyalog sürecinin devamına yönelik samimi desteklerini dile getirdiği ifade edildi.


Etiketler: #Erdoğan #paşinyan #BM

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