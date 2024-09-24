Bahçeli'den Erdoğan'a BM konuşması tebriği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.
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