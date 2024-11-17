Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti

G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah uçağıyla Brezilya'ya hareket etti.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'ya gitti
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AA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile saat 08.43'te Brezilya'ya gitti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile bazı yetkililer de Brezilya'ya gitti.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Tayyip Erdoğan

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