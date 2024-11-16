CHP'li Özgür Karabat tek tek paylaştı: Erdoğan'ın Ahmet Özer'e mektubu, davetler...

Yayınlanma: 16.11.2024 - 20:53

Güncelleme: 16.11.2024 - 20:55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, X hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık yaptığı dönemde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e gönderdiği tebrik mektubu, Süleyman Soylu’nun AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı döneminde 'Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar' çalıştayına davetinin görsellerini paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"AKP'NİN AÇIKLAYAMADIĞI BELGELERİ AÇIKLIYORUM"

"Hukuksuz, delilsiz bir şekilde tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer için AKP ve onun yandaş medyası her gün yeni bir iftira atıyor. Özer için, ‘Açıklayacağız, belgeleri görünce herkes şok olacak’ diyorlar. AKP'nin açıklayamadığı belgeleri ben açıklıyorum.

20 Mayıs 2013'te Meclis'te kurulan araştırma komisyonunun başkanlığını yürüten AKP Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, resmi yazıyla Ahmet Özer'i davet etmiştir.

26 Şubat 2013’te AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ar-Ge Başkanı Süleyman Soylu, 'Etnik Kimlik ve Kamu Hizmetlerine Bakış: Algılar-Tutumlar' çalıştayına katıldığı için Ahmet Özer’e teşekkürlerini içeren bu mektubu imzalayıp göndermiştir.

Dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 11 Ocak 2012’de Toros Üniversitesi’nden Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na temsilci istemiştir. Bu davet Ahmet Özer’e iletilmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlık yaptığı dönemde Ahmet Özer’e kurban bayramı tebrik mektubu göndermiştir.

"BU YOLDAN YAKINKEN DÖNÜN"

Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Şehircilik Şurası Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 8 Kasım 2017’de yapıldı. Ahmet Özer, buradaki panellerde konuşmacı olarak ön sıralarda yer aldı.

Şehircilik Şurası yemek arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ahmet Özer ile aynı masaya oturdu. Özhaseki, Ahmet Özer’in önerilerini dikkatle dinledi.

Siz devlet makamında en üst düzeyde ağırladığınız, fikirlerine değer verdiğiniz bir bilim insanına şimdi siyasi çıkarlarınız için örgüt üyesi deme gafletini gösterecek kadar raydan çıkmış bir iktidarsınız. Adalet terazisini bozarak ve hukuku bir silah olarak kullanarak, devlete esas zararı siz veriyorsunuz. Ahmet Özer’e kurduğunuz kumpası gören akademisyenler, fikir ve bilim insanları devlete bir daha güvenir mi sanıyorsunuz? Seçme ve seçilme hakkını yok ediyorsunuz. Oylarını gasp ettiğiniz vatandaşların devletin kurumlarına güveni kalmıyor.

Yarattığınız garabet, Türkiye’yi ekonomiden sosyolojik krizlere kadar derin sorunların içine hapsediyor. Bu yoldan yakınken dönün.”