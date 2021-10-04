Erdoğan 'gayet uygun' demişti: Tarım Kredi'de fiyatlar uçmuş!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fiyatlar gayet uygun' dediği Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ndeki gıda fiyatları diğer marketlerdeki ürünlerin fiyatlarıyla karşılaştırıldığında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün evnin yakınındaki market alışverişinin ardından, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.
Son dönemde gıda ürünlerinde fahiş fiyatlarla ilgili açıklama yapan Erdoğan'ın, "Fiyatlar uygun" demesi ise dikkat çekti.
Erdoğan, "Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Süratle, 500 metrekareden olmak üzere Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı da mutluyum" diye konuşmuştu.
AÇIKLAMALARINDAN SONRA TEPKİ TOPLADI
Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'ndeki gıda fiyatları diğer marketlerdeki fiyatlarla karşılaştırıldığında dikkat çekti.
Twitter'da tepki geçen ifadelerden sonra sosyal medya kullanıcıları Tarım Kredi Kooperatifi Marketi ile başka bir marketteki fiyatlar karşılaştırdı.
1 kg barbunya Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 29,96 TL’den satılırken, aynı ürün başka bir markette 14,90 TL’den satışa sunuluyor.
1 kg baldo pirinç fiyatı Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 23 TL’den satılırken, aynı ürün başka markette 12,25 TL’den satılıyor.
Tarım Kredi Kooperatifi Marketi'nde 5 Litre ayçiçek yağı 79,90 TL’den rafta yer alırken, başka bir markette 5 litre Ayçiçek yağı 68,50 TL’den daha ucuza satılıyor.
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