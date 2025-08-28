Erdoğan: Gençlerimiz yarınlarına umutla bakıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan programına katıldı. Konuşmasını yamak üzere kürsüye davete dilen Erdoğan, “Umudun, sevginin, aydınlığın timsali olan siz gençlerimiz de İstanbul tersane Kendisi, özellikle komutanlığının mensuplarını bir arada görmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan’a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birliğiniz, beraberliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun. Cenab-ı Allah vaazınızı açık etsin. Gözlerinizdeki ışık hiç eksik olmasın” dedi.

“MALAZGİRT OVASINDA, EBEDİ VE EZELİ KARDEŞLİĞİMİZ YENİDEN TESCİLLENDİ”

Erdoğan ayrıca şunları söyledi:

“Sevgili gençler, biliyorsunuz milletimizin tarihinde ve milli hafızamızda özel bir yere sahip olan Ağustos ayındayız. Malazgirt’te, Çaldıran'da, Mohaç’ta ve Büyük Taarruz'da destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. İki gün önce Malazgirt zaferimizin 954’üncü yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt’teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu, tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt ovasında, ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi.

Dün ise ASELSAN'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik. Şirketimizin 50’nci yılında savunma sanayimiz adına üç gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik Kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık. ASELSAN'a ait 14 tesis açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temelini attık. İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığı'mızdayız. İki gün sonra, 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünü kutlayacağız. Yani zafer haftamızı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi nümayiş yapmıyor; kuru gürültüyle içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz. Tam tersine her açıdan dolu dolu geçirmeye gayret ediyoruz.

“HER ŞEYDEN ÖNCE BU ÜLKE, BİZE AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN KUTSAL EMANETİDİR”

Öncelikle sizin ve tüm gençlerimizin zafer haftasını tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını dökerek, canlarını feda ederek Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Şurası bir gerçek ki, ne yaparsak yapalım onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Her şeyden önce bu ülke, bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız, onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Vatan toprakları üzerinde onların yüzü, suyu hürmetine hayatımızı özgürce idame ettirebiliyoruz. Millet olarak, tarih sahnesindeki varlığımızı yüzlerce yıldır yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Rabb'im hepsinden razı olsun, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.

Ne diyor merhum Mehmet Akif? ‘Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır Ata’nı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.’ Sizler, hepiniz şehit oğlusunuz, şehit torunlarısınız. Burada şunu da tüm samimiyetimle söylemek durumundayım: Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetlerine sıkı sıkıya sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Şu an, büyük ve güçlü Türkiye'nin temellerini atan geleceğine sahip çıkan özverili bir gençlik görüyorum. Her yönüyle muhteşem, her açıdan muazzam, bilgisiyle, vizyonuyla, isteğiyle, tutkusuyla, hayranlık uyandıran bir gençliği karşımda görüyorum.

İnanın sizlere bakınca Çaka Bey, Umur Bey, Kaptan-ı Derya, Barbaros Hayrettin Paşa'yı hatırlıyorum. Sizlere bakınca Oruç Reis’i, Piri Reis’i, Turgut Reis’i hatırlıyorum. Sizlere baktıkça gemileri karadan yürüten Sultan Fatih'in o keskin dehasını, cihana yön veren Sultan Selim'in o büyük zekasını, Sina çölünü 13 günde geçen Sultan Yavuz'un o kararlılığını görüyorum. Karşımdaki şu güzel topluluğa baktığımda emin olun Türkiye'nin parlak geleceğini görüyorum. Milletimize verdiğiniz güven için her birinizi tebrik ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen, misyonunu bilen, hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yol yürüdüğüm için Rabbime sonsuz hamdediyorum.

Sualtı ve deniz aracı yarışmalarında interaktif gemi dizayn atölyelerine, forum ve konferanslardan eğitici ve eğlenceli sahne gösterilerine, velhasıl 4 gün boyunca devam edecek TEKNOFEST Mavi Vatan programının ülkemiz, milletimiz bilhassa da siz gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ürünleriyle, projeleriyle, eserleriyle TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında maharetlerini sergileyecek tüm gençlerimizin gözlerinden öpüyorum. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum.

Engellere rağmen inancın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler, bugün Türk savunma sanayiine bakıyor. Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayiimiz her alanda destan yazıyor. Dostlarımız, başarılarımızla övgüyle bahsederken, hasımlarımız endişe ve telaş bizi yakalamaya çalışıyor. Onlar koşacak ama onlar bizi yakalayamayacak.

“İNSANIMIZA, MÜHENDİSLERİMİZE, ŞİRKETLERİMİZE, GENÇLERİMİZE SONUNA KADAR GÜVENDİK”

Bundan 100 yıl önce İstiklal Harbimiz, nasıl ezilenlere umut aşılamışsa savunma sanayi hamlelerimizde bugün mazlumlara cesaret veriyor. Filistin'den Suriye'ye, Yemen'den Somali'ye, Sudan'dan Libya'ya, nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Elbette bugünlere kolay gelmedik bugünlere. Yapamazsınız diyenlere kulak asmadık, hayal görüyorsunuz diyenlere prim vermedik. Hayalpereset olmadık ama hayal kurmaktan asla vazgeçmedik. İnsanımıza güvendik; mühendislerimize, şirketlerimize, siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik.

Boğaz'daki geçit merasimini eminim sizlerde izlediniz. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı. TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Sancaktar, TCG Hızır Reis, TCG Kalkan, TCG Alanya gibi her biri donanmamızın caydırıcı gücü olan platformlarımızı oraya götürdük. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti TCG Savarona da geçit törenimizde yer aldı. Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat maalesef bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal'in bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim dediği yatını burada yakından görebileceksiniz. Yarışmalarda dereceye giren evlatlarımız ile şehit yakınları ve gazilerimiz ise Savarona gemisini ziyaret edebilecekler.

“TEKNOFEST ZİYARETÇİLERİ TÜRK DENİZCİLİĞİNİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ GÖRME FIRSATI BULACAK”

Donanmamızın amiral gemisi ve dünyanın ilk siyah gemisi olan TCG Anadolu'nun kapıları da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz, bununla kalmayacağız. TCG Anadolu'da Bayraktar TB2, TB3 ve Kızılelma gibi insansız hava araçlarımızın yanı sıra Zaha, Vuran, Kobra gibi sırlı araçlarımız da yer alacak. TEKNOFEST ziyaretçileri Türk denizciliğinin nereden nereye geldiğini, bugün hangi yeteneklere sahip olduğunu böylece görme fırsatı bulacaktır.

Biz savunma sanayimizi güçlendirirken aynı zamanda genç kuşakların teknolojiye, dijitale, inovasyona ilgisinde özellikle bunu artırmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST'ler bu gayretlerimizin adeta sembol haline geldi. İlkini 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz TEKNOFEST'in bu sene yurt içinde 10'uncusunu toplamda 12'sini düzenliyoruz. 8 yılda yaklaşık 11 milyona yakın ziyaretçi ağırladı. 2025 senesinde birincisi KKTC’de, ikincisi İstanbul'da olmak üzere iki TEKNOFEST tertif ettik. Toplam 63 yarışmaya 1,2 milyona yakın yarışmacı, başvuru yaptı. TEKNOFEST’in her yıl gençlerimizin ilgisine daha fazla mazhar olmasını çok kıymetli görüyoruz.

“ONCA PROVOKASYONA PROPAGANDAYA RAĞMEN GENÇLERİMİZ YARINLARINA UMUTLA BAKIYOR”

Bu ülkenin gençleri teknolojiye, araştırmaya, yeni şeyler keşfetmeye daha fazla merak sarıyor. Bu milletin pırıl pırıl evlatları, Türkiye için hayal kurmaktan ve hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor. Onca algı çalışmasına dozu sürekli artırılan onca provokasyona propagandaya rağmen gençlerimiz kendilerine güveniyor, inanıyor, yarınlarına umutla bakıyor.

Sizler, yükselen bir çağın öncüleri, Türkiye Yüzyılı’nın mimarları... Şunu her bir genç arkadaşımın bilmesini istiyorum: Gelecek sizin, Türkiye sizin, hatta tüm dünya sizin. Sığ sularda bile yürümekten acizlerin size bulut çizmesine asla izin vermeyin. Büyük düşünün. Büyük hedefler belirleyin ve o hedeflere ulaşmak için yılmadan, yorulmadan, yıkılmadan yürümeye devam edin. Özgürlük istiyorsanız özünüze dönün. Adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın. Gelecek istiyorsanız mazinizle de barışın.

“BUGÜN ATTIĞINIZ KÜÇÜK ADIMLAR GELECEKTE BÜYÜK BAŞARILARIN KAPISINI AÇACAKTIR”

Bunu da lütfen hiçbir zaman unutmayın: Sizler, Sultan Arfasan'ın Selahaddin Eyyubi'nin, Fatih'in torunlarısınız. Ne sömürgecilik ne soykırım ne zulüm, şanlı tarihinde hiçbir leke olmayan çok büyük bir milleti çocuklarısınız. Başınızı her zaman dik tutmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Her birinizden işte bu özgüvenle hareket etmenizi istirham ediyorum. Sizin özgüveniniz, sizin azminiz, bu ülkenin en büyük teminatıdır. Göreceksiniz. Bugün attığınız küçük adımlar gelecekte büyük başarıların kapısını açacaktır.

Bugün yaptığınız fedakarlıkların meyvelerini, yarın hiç tahmin etmediğiniz alanlarda toplayacaksınız. Biz öncekilerden devraldığımız emaneti şanla, şerefle taşıdık. Gençler olarak siz de bizden teslim alacağınız sancağı inşallah çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Ben buna inanıyorum. Size güveniyorum. İnşallah son nefesime kadar da güvenmeye devam edeceğim. Biliyorum ki siz varsanız her zaman umut var, gelecek var. Hani şair diyor ya Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Milletimizindir, Türkiye Cumhuriyeti'dir. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacak; sabırla, azimle, samimiyetle çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi, sizin için hayata geçireceğiz.”