Erdoğan 'Giderlerse gitsinler' demişti: TTB’ye yurtdışına gitmek için başvuran hekim sayısı 9 ayda 2 bine dayandı
Türk Tabipleri Birliği (TTB), "İyi hal belgesi" için 2022’nin ilk dokuz ayında toplam başvurunun 1938’e ulaştığını açıkladı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlar için sarf ettiği "Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz" ifadelerinin uzun süre gündemde tartışılmasının ardından Türk Tabipleri Birliği, eylül ayında 255 hekimin ‘İyi Hal Belgesi’ için başvurduğunu, 2022’nin ilk dokuz ayında toplam başvurunun bin 938’e ulaştığını açıkladı.
TTB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, 2022 yılında ‘İyi Hal Belgesi‘alanların 1014’ü uzman hekim, 924’ü ise pratisyen hekimlerden oluştuğunu belirtti.
"HÜKÜMETİN GÖREVİ HAKARET ETMEK DEĞİL"
TTB tarafından yapılan açıklamada ise “Hükümetlerin görevi daha iyi-güvenli koşullarda çalışmak, yaşamak için çözüm arayan yurttaşlarına hakaret etmek değil; onlara siyasal, ekonomik, sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sunmaktır” denildi.
Öte yandan, 2021 yılında toplam 1405 hekim yurtdışına gitmek için bu belgeyi almıştı.
İşte o paylaşım:
TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı:— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 30, 2022
??Eylülde 255,
??2022'nin ilk 9 ayında 1938 oldu.
Hükümetlerin görevi daha iyi-güvenli koşullarda çalışmak, yaşamak için çözüm arayan yurttaşlarına hakaret etmek değil; onlara siyasal, ekonomik, sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sunmaktır. pic.twitter.com/7rndp5ZoG8
ERDOĞAN NE SÖYLEMİŞTİ?
Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Saray'da kadın muhtarlarla bir araya gelmişti. Erdoğan şunları söylemişti:
“Doktorlar az para aldığı için ayrılıyorlar, değerli kardeşlerim samimi konuşuyorum dost acı söyler ama gerçeği söyler bu hastaneleri inşa eden biziz. Bu doktorları okutan yetiştiren bu devlet değil mi? E? Bu devlet sizi okuttu yetiştirdi en çok maliyeti yüksek olan da sağlıktır. Ama şimdi az para veriyormuş. Sordum en az alan ne alıyordur? 8 bin 9 bin, en yüksek alan 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör çok daha yüksek verdiği için oralara kaçıp gidiyorlar. Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurtdışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir.”
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