Erdoğan: "Hep birlikte dertli olacağız"

19 Ekim 2021 Salı, 11:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Ekim Muhtarlar Günü" nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Fuar Merkezinde düzenlenen etkinliğe bir video mesaj gönderdi.

Türkiye'nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarla gönül gönle verdiklerini belirtti. 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Bilindiği gibi milletimizin teveccühü ile Cumhurbaşkanı görevine ilk seçilişimizin ardından 2015 yılı başından itibaren ülkemizin 81 vilayetinin tamamından muhtarlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmeye başladık. Tam 50 ayrı toplantıyla, ülkemizdeki demokrasi piramidinin tabanını oluşturan muhtarlarımız ve zirvesini temsil eden Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk" diye konuştu.

"MUHTARLIK MÜESSESESİNİ HAKKI OLAN KONUMA GETİRDİK"

Bu istişareler sayesinde muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesini sağladıklarını anımsatan Erdoğan, "Muhtar maaşlarında da ciddi artışlar yaptık. Tek tip kimlik belgesinden, silah ruhsatı harcına kadar pek çok konuda muhtarlarımızın taleplerinin hayata geçirilmesine vesile olduk. İhtiyaç duyulan yerlerdeki uygun kamu arazileri üzerinde muhtarlık binaları yapılmasının yolunu açtık. Böylece muhtarlık müessesesinin zaten hakkı olan konuma gelmesini temin ettik" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE DERTLİ OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada kendilerindeki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böylesine yaygın ve etkin bir şekilde uygulanabildiği pek az ülke olduğunun altını çizerek, "Devletin; mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmak, sizlerin işi de mahallenize, köyünüze sahip çıkmaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana'nın 'dert insana yol gösterir' sözünü anımsatarak, "Hep birlikte dertli olacağız ki ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ne zaman yapacağımızı görebilelim. Biz bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz” dedi.