Erdoğan'dan Atatürk'e 'firavun' diyen Pakdil için anma mesajı!
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için 'Ben Firavun karşıtıyım' demesiyle bilinen islamcı Nuri Pakdil'in ölüm yıldönümünde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 'anma' mesajı geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim 2019'da hayatını kaybeden islamcı yazar Nuri Pakdil için anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Edebiyatımızın ve kültür dünyamızın unutulmayacak ismi, kalbi Kudüs aşkıyla yanıp tutuşan bir dava adamı olan merhum Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
"YAŞASIN ŞERİAT"
Cumhuriyet ve Atatürk karşıtı görüşleriyle bilinen Nuri Pakdil, Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri töreninde “Ne mutlu müslümanım diyene” sloganı atmış, “Atatürk’e karşı mısınız” sorusuna da “Ben Firavun karşıtıyım, beni okuyanlar kimi kastettiğimi bilir” yanıtı vermişti.
Pakdil, 2014’te AKP'li Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” programında da “Değerli arkadaşlar, ben bu değerli toplantımızı bir slogan cümleyle bitirmek istiyorum. Ve slogan cümle biter bitmez de hepinizden yoğun alkış bekliyorum” diyerek sahnede “Yaşasın Şeriat. Yaşasın İslam’ın Evrensel Kardeşliği” sloganı atmıştı.
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