Erdoğan-Herzog görüşmesi Hamas'ın tepkisini çekti: 'Büyük bir endişeyle takip ediyoruz'
Hamas Hareketi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye ziyarette bulunmasına isim vermeden tepki gösterdi.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye yaptığı ziyarete Müslüman Kardeşler'in Filistin kolu Hamas'tan tepki geldi.
Örgütün yaptığı yazılı açıklamada, Herzog'un bölgede Türkiye'nin de aralarında olduğu bir dizi ülkeye yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler için "İslami Direniş Hareketi (Hamas) olarak, siyonist yetkililer ve liderlerin bir dizi Arap ve İslam ülkesine (bölgedeki birçok ülkeye) yönelik gerçekleştirdikleri ziyaretleri büyük bir endişeyle takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Filistin halkı ve haklı milli davamız için stratejik bir derinlik olarak gördüğümüz Arap ve İslam ülkelerindeki kardeşlerimize kabul ettikleri bu ziyaretlerden dolayı üzüntülerimizi ifade ediyoruz" denildi.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:
"Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirmeye çalışan, insanlarımıza saldıran, Gazze’yi bölmeye, halkımızı tutuklamaya, çocuklarımızı katletmeye, evlerimizi yıkmaya ve insanlarımızı yerlerinden etmeye devam eden düşmanla iletişim kurmama konusundaki prensipli tutumumuzu devam ettiriyoruz.
İslam alemini, siyonistlerin bölgeye girmesine ve halkımızın çıkarlarıyla oynamasına izin vermemeye; Filistin halkıyla daha fazla uyum ve dayanışma içinde olmaya ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı savunmadaki kararlılığı güçlendirmeye çağırıyoruz.
Ulusumuzun varlığı ve çıkarları kaçınılmaz olarak siyonist gaspçılarla çelişmektedir.
İslami Direniş Hareketi (HAMAS)
Filistin"
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle geldiği Türkiye'de, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanmıştı. Isaac Herzog, görüşmelerin ardından "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım"açıklaması yapmış, sözlerinin devamında da "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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