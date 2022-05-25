Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.
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