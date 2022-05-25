Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:52
Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu kabul etti.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşti.


HÜDAPAR Zekeriya Yapıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan

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