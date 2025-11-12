Erdoğan 'İBB iddianamesine' değinmedi, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Kurduğu pespaye cümleleri kendisine iade ediyoruz'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Erdoğan, sözlerine Gürcistan'da kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için taziye mesajı paylaşarak başladı.

"19 ŞEHİDİMİZİN NAAŞINA ULAŞTIK"

Şehitlerin isimlerini sayan Erdoğan, "Öncelikle millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Dün çok acı bir haber aldık. Askeri kargo uçağımız Azerbaycan'dan ülkemize gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra maalesef Gürcistan'da düştü. 20 vatan evladını şehit verdik. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmek mümkün değil. 19 şehidimizin naaşına ulaştık" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E: 'KURDUĞU PESPAYE CÜMLELERİ KENDİSİNE İADE EDİYORUZ'

Konuşmasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de yanıt veren Erdoğan, "Siyasetten nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında CHP'nin yeni genel başkanı geliyor" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk. Yeni genel başkanın Türk siyasetinin en ağzı bozuk figürlerden biri olduğu görülüyor. Biz kendimize ve milletimize saygımızdan dolayı elbette bunların seviyesine inmedik. Kurduğu pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz."

İBB İDDİANAMESİNE DEĞİNMEDİ

Erdoğan, konuşmasında 237 gün sonra tamamlanan İBB iddianamesine ise değinmedi.

"İHA'LARIMIZI HEMEN HAREKETE GEÇİRDİK"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Dün 86 milyonun tamamını hüzne boğan çok acı bir haber aldık, millet olarak hepimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize, milletçe ödenmesi imkansız şükran borcumuz bulunuyor. Milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır diliyorum. Arama kurtarma çalışmaları süratle başlatıldı. İHA'larımızı hemen harekete geçirdik.

* İsimlerini kalbimizin en mütena köşesine yazdığımız uçuş ekibinden: Yarbay Gökhan Korkmaz, Binbaşı Nihat İlgen, Binbaşı Serdar Uslu, Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Astsubay Üççavuş Emre Altıok, Astsubay Üççavuş Burak İbegi, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Astsubay Üççavuş Berkay Karacay, Astsubay Üççavuş İlhan Ongan, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuş Cem Dolapcı, ve Uzman Çavuş Emre Sayın’ı rahmetle yâd ediyorum.

"KARA KUTU BULUNDU"

* Saat 17.00 itibariyle uçağın enkazına ulaşıldığı bilgisi geldi. Dün gece 46 kişilik kaza kırım inceleme ekibimizi bölgeye gönderdik. Uçağımızın kara kutusuna ulaşıldı. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık, son şehidimizin naaşını arama çalışmaları sürüyor.

"AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ"

* Azerbaycanlı kardeşlerimiz gerekli her türlü desteği ve katkıyı veriyor. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın tüm imkanları kahramanlarımız için seferber edildi. Sahadaki çalışmalar anbean takibimizdedir, gerekli incelemelerin titizlikle yapılarak olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz.

SOSYAL MEDYAYA TEPKİ GÖSTERDİ

* Elim olayı tüm yönleriyle araştırıyoruz. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlığa kavuşturulmasını temin edeceğiz. Milletimiz sosyal medyada böyle bir hadiseyi istismar edip alçalanlara karşı prim vermemeli. Milletimizden manipülasyonlara karşı uyanık olmalarını rica ediyorum.

* Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin yakınlarına, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize bir kez daha başımız sağ olsun diyorum. Mesaj yayımlayarak veya telefon ederek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten tüm dost ve kardeş ülkelere de buradan teşekkür ediyorum.

"DAĞDAKİ ÇOBANLA BENİM OYUM BİR OLABİLİR Mİ DİYEN ZİHNİYET..."

* İktidardaki 23 yılın her anını hep hizmetlerle eserlerle yatırımlarla geçirdik. Milletimizin hayır dualarına mazhar olduk. Hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesine girmedik. Nice saldırıyla karşılaştık. Sınır tanımadılar. Ellerindeki her imkanı bize karşı kullanmaktan asla çekinmediler. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa biz de 23 sene boyunca taşlandık. Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini engellemek amacıyla partimize çok büyük tuzaklar kuruldu. Milletimiz oynanan oyunları gördü ve desteğini ve hayır duasını bizlerden esirgemedi.

* Millete bidon kafalı diyen, göbeğini kaşıyan diyen, dağdaki çobanla benim oyum bir olabilir mi diyen zihniyet, yenile yenile Anadolu insanına saygı göstermeyi öğrendi. İmtiyazlıların saltanatına son verdik. Bunu birlikte başardık. Bu değişime birlikte imza attık.

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

* Ana muhalefet partisi dahil rakiplerimiz bizi takip ediyor, bizim siyasetimizi referans alarak takip ediyor. Türkiye'de siyasetin rotasını AK Parti ve Cumhur İttifakı tayin ediyor. Biz bundan rahatsız değiliz. Rakiplerin kalibresini yükseltebiliyorsak ne mutlu bize. Taklitler aslını yükseltir. Siyasetten nezaket dersini almayı unutanlar var. Bunların en başında CHP'nin yeni genel başkanı geliyor. Geçen haftaki hezeyanları karşısında milletimiz gibi bizim de yüzümüz kızardı. Bu ülkenin ana muhalefeti adına utanç duyduk.

* Yeni genel başkanın Türk siyasetinin en ağzı bozuk figürlerden biri olduğu görülüyor. Biz kendimize ve milletimize saygımızdan dolayı elbette bunların seviyesine inmedik. Kurduğu pespaye cümleleri kendisine aynen iade ediyoruz.

"MİLLETLE BAĞIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

* Bundan 23 sene önce hangi niyetlerle hangi gaye ile siyaset yapıyorsak bugünde aynı şekilde siyaset yapıyoruz. 23 yıl önce hangi ilkeleri savunuyorsak bugünde aynı prensiplerin izinden gidiyoruz. Aynı aşk ve sevdayla millete hizmet için koşturuyoruz. En küçük bir ihmale mahal vermeden 7 gün 24 saat çalışacağız. Teşkilatla ahenk içinde olacak Genel Merkez Birimlerimizle çok sıkı olacağız. Milletle bağımızı daha da güçlendireceğiz.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDE FAHİŞ ARTIŞLAR YAPILDIĞINI GÖRÜYORUZ"

* Emlak vergilerindeki artış meselesi ile ilgili toplumun farklı kesimlerinden çeşitli tepkiler yükseliyor. Bilhassa CHP'li belediyelerinin yönettiği illerde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinde fahiş artışlar yapıldığını görüyoruz. Ucuzlatacağız dedikleri su ve toplu ulaşım fiyatlarındaki gibi burada da verdikleri sözlerin tersine hareket ediyorlar. Bu artışlara sessiz kalmayacağız. İlgili arkadaşlarımız bir araya geldi haklı talepleri karşılayacak formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki günlerde çözüm önerimizi Meclisimize sunacağız.

* Kahraman şehitlerimizi bir kez daha yad ediyor, ailelerine sabırlar diliyorum.