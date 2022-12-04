Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Şanlıurfa’da gençlerle buluşmasında İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.

İHA
04 Aralık 2022 Pazar, 09:56
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Şanlıurfa’da gençlerle buluştu.

Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.

Burada gençlerle sohbet eden  Erdoğan, Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.



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