Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi sona erdi

DEM Parti İmralı Heyeti, Beştepe'deki Saray'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Saat 14.00'da başlayacağı duyurulan görüşme, saat 14.30'da başladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle yaptığı 1 saatlik görüşme sona erdi.

"ÖNEMLİ GÜNDEMLERİMİZ VAR"

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Önemli bir görüşme olacağını biz de düşünüyoruz" diyen Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Süreç başladığından beri sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son görüşme 3,5 ay önce gerçekleştirmiştir. Tekrar bir araya geleceğiz, sürecin geldiği belli bir aşama var.

Artık Meclis Komisyonu'nun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde, büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede, önemli gündemlerimiz var. Ama görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik hayırlara vesile olsun diyoruz."

"KOMİSYONUN ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELDİK"

Mithat Sancar ise, görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Son gelişmelerden bu yana, önemli gelişmeler yaşandı; hem burada hem Suriye’de. Ayrıca Meclis Komisyonu’nun çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunları sayın Cumhurbaşkanı ile ele alacağız tabii, görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var, onları sunacağız. Meclis Komisyonu’nun ortak raporuyla ilgili şu anda çalışma sürüyor, bu konuda henüz bir nokta konmuş değil.

Partiler, taslaklaştırılmış halde değerlendirmeler yapacaklar ve mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak. Formülasyon çıkmasını istiyoruz, böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini tüm partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna ve gelecekte hepimizi rahatlatacak noktalara varması önemli.

Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz, bekliyoruz. Görüşme ile ilgili ayrıntılara girmeyelim. Süreçle ilgili bugüne kadarki gelişmeleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri, gündemde olan konuları ele alacağız."

SON GÖRÜŞME 4 AY ÖNCEYDİ!

Erdoğan ile İmralı Heyeti, en son 30 Ekim 2025 tarihinde bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz."