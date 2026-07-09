Erdoğan ile Trump’ın ortak basın toplantısını iktidara yakın basın kuruluşları izleyebildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki günkü basın toplantısı, Saray’daki basın teamüllerinin dışında gerçekleşti.

BEYAZ SARAY FORMATI

Normalde Erdoğan ve konuğu, ikili görüşme odasında görüşür, ardından basın toplantısı salonuna geçilirdi. Burada iki lider kürsüden açıklama yapar ve soru alınırsa, sınırlı sayıda alınırdı. Fakat Erdoğan-Trump basın toplantısı böyle olmadı. Toplantı formatı, Beyaz Saray Oval Ofis’teki görüşme formatına benzer şekilde oluşturuldu. İki lider önce kısa açıklamalar yaptı, ardından basın mensuplarına söz vererek onların sorularını yanıtladı. Gazeteciler, Saray’daki bu ikili görüşme odasına son olarak 2 Şubat 2017’de, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ziyareti kapsamında kabul edilmişlerdi. O gün de liderlere sorular yöneltmişlerdi.

AKREDİTASYON İÇİNDE AKREDİTASYON

Trump’ın ziyareti resmi ziyaret formatında olduğu için, NATO’ya akredite olan gazeteciler bu ziyareti takip edemedi. Yalnızca cumhurbaşkanlığına akredite olan gazeteciler ile Trump’ın ABD’den getirdiği gazeteciler ziyareti izledi. Trump’ı Saray’da karşılama törenini bu basın mensupları birlikte takip etti.

Canlı yayına yansıyan görüntülere göre ikili görüşme odasına sınırlı sayıda cumhurbaşkanlığı muhabiri girebildi. Bu muhabirlerin, iktidara yakın basın kuruluşlarında çalıştığı görüldü. Soruları da bu isimler sordu. Yani akreditasyon içinde akreditasyon uygulandı.

‘KAST SİSTEMİ’

Akreditasyon içinde akreditasyon uygulamasına, NATO zirvesi boyunca sıkça rastlandı. Önce, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının verdiği basın kartına sahip olan muhabirler, Türkiye’nin isteğiyle, zirveye akredite edilmedi. Ardından Ankara’da zirve için trafik düzenlemeleri yapılırken, yine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının verdiği basın trafik kartı, işlevsiz hale getirildi. Zirveye akredite gazetecilerin kimlik bilgileri istenerek onlar için trafikte ayrı bir uygulama sağlandı. Son olarak cumhurbaşkanlığı akreditasyonu olan bazı muhabirler, cumhurbaşkanının basın toplantısını izleyemedi.