Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 5 ildeki çeşitli taşınmazlar satışa çıkarıldı
2021’de 413 milyon dolarlık satış yapan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı şimdi de başta Çeşme, Bodrum ve Didim olmak üzere çok sayıda deniz manzaralı araziyi ihaleye çıkardı. Taşınmazların ihalelerine yabancılar da katılabilecek.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, beş ildeki çeşitli büyüklükteki taşınmazları satışa çıkardı. Satılacak yerler arasında Çeşme, Bodrum ve Didim’deki taşınmazlar da var. Çeşme ve Bodrum’daki taşınmazlar denize yakın noktalarda bulunuyor. Taşınmazların en büyüğü 28 bin 277 metrekare. İhaleler “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Sonrasında açık artırma usulü ile sonuçlandırılacak.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın “yatırımcılara duyurusuna” göre, İzmir Çeşme’de bulunan iki taşınmaz satılacak. Taşınmazlar için geçici teminat bedelleri 100 bin lira ile 6 milyon lira arasında değişiyor. Son teklif verme tarihleri de 31 Mayıs ile 1 Haziran. İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler TL olarak verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. İhalelere yabancılar da katılabilecek. Özelleştirme İdaresi’nin duyurusunda bu taşınmazların şu anda tapuda kime, hangi kuruma ait oldukları ise belirtilmedi.
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