Erdoğan imzaladı... 4 ilin emniyet müdürü değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 02.03.2024 - 00:25

Güncelleme: 02.03.2024 - 00:50

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, İçişleri Bakanlığında açık bulunan Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, görevden alındı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Antalya İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Bursa İl Müdürü Muhammer Doğan, İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Kayseri İl Müdürü İsrafil Aktürk görevden alındı.

Adıyaman İl Müdürlüğüne Hasan Bilici, Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne Bilal Erdoğan, Ankara İl Müdürlüğüne Cüneyd Özdemir, Aydın İl Müdürlüğüne Abdullah Kömürcüoğlu, Bartın İl Müdürlüğüne Yavuz Korkmaz, Batman İl Müdürlüğüne Mehmet Zeki Eryarsoy, Bilecik İl Müdürlüğüne İlkay Türkoğlu, Edirne İl Müdürlüğüne Harun Tohumcu, Erzincan İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Eskişehir İl Müdürlüğüne Orhan Bayrak, Giresun İl Müdürlüğüne Mustafa Modaoğlu, Iğdır İl Müdürlüğüne Selçuk Akgül, Karabük İl Müdürlüğüne Abdurrahman Bilgiç, Kırklareli İl Müdürlüğüne Bilgin Özbaş, Kocaeli İl Müdürlüğüne Kamil Tüylüoğlu, Tekirdağ İl Müdürlüğüne Hüseyin Özdemir, Van İl Müdürlüğüne İsmetullah Altun görevlendirildi.

Antalya İl Müdürlüğüne Malatya İl Müdürü Galip Sökmen, Bingöl İl Müdürlüğüne, Muş İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Bursa İl Müdürlüğüne Kırklareli İl Müdürü Faruk Uysal, İstanbul İl Müdürlüğüne Aydın İl Müdürü Ömer Turan, İzmir İl Müdürlüğüne Sinop İl Müdürü Melih Keleş, Denizli İl Müdürlüğüne Uşak İl Müdürü Ekrem Boran, Diyarbakır İl Müdürlüğüne Elazığ İl Müdürü Aydın Polat, Kayseri İl Müdürlüğüne Gaziantep İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Konya İl Müdürlüğüne Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, Kütahya İl Müdürlüğüne Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu, Mardin İl Müdürlüğüne Diyarbakır İl Müdürü Muzaffer Akçam, Uşak İl Müdürlüğüne Gümüşhane İl Müdürü Zekai İnan atandı.