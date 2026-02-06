Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: SGK Başkanı görevden alındı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026 08:43:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre; SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı yerine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yunus Elitaş atandı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus Elitaş atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise, Celalettin Sıvacı getirildi.

Kararla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının üst kademe kamu yöneticilerinden, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün görevinden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Rıfat Koray Köprülüoğlu'nun ataması yapıldı.

Öte yandan kararla, Milli Eğitim Bakanlığı Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınırken, Çankırı İl MiIli Eğitim Müdürlüğüne Ayhan Işık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bursa İI Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Adana il Milli Eğitim Müdürlüğüne Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Selehattin Kal atandı.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe ise Hacı Atakan Doğan getirildi.

