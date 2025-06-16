Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan İsrail'e silah satan şirketle 'ortak’ girişim: Yandaş A Haber'in 2 sene önceki paylaşımı gündem oldu!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar İsrail ordusunun önemli silah tedarikçileri arasında yer alan İtalyan şirket Leonardo CEO'su Roberto Cingolani ile ortak girişimin imzalarını attı.

Böylece, Baykar, İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile "LBA Systems" adı altında yeni bir ortak girişim kurdu.

‘LBA Systems’in İtalyan ortağı Leonardo’nun, İsrail Hava Kuvvetleri’ne çeşitli askeri uçaklar ve elektronik sistemler sattığı bilinirken, söz konusu şirketin İsrail ile yürüttüğü savunma iş birlikleri nedeniyle zaman zaman uluslararası kamuoyunun ve insan hakları örgütlerinin eleştirilerine maruz kaldığı görülmüştü.

Bununla beraber, iktidara yakınlığıyla bilinen ‘A Haber’in 2 Kasım 2023’te yaptığı bir paylaşım gündem oldu.

Paylaşımda, Bayraktar’ın ortak girişim başlattığı Leonardo'ya karşı Londra’da yapılan bir protesto aktarılıyor. Paylaşıma düşülen not ise şu şekilde:

“İngiltere’nin başkenti Londra’da, işgalci İsrail'in savaş uçaklarına silah tedarik eden Leonardo'nun ofisi önünde bir araya gelen aktivistler Filistin’e destek eylemi düzenledi.”

Paylaşım, ortak girişim haberinden sonra sosyal medyada gündem oldu.



