Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre birçok görevde değişiklik yapıldı.

Erdoğan'ın görevden alma ve atama karalarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. Buna göre bazı bakanlıkların il müdürlüklerinde değişikliğe gidildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Cavunt atandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nda ise; Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe görevden alındı. Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün atandı. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin Yılmaz atandı.