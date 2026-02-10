Erdoğan’ın 'mektup arkadaşı'na tahliye

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın aktardığına göre 'Yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan ve kamuoyunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektup arkadaşı olarak bilinen Burak Soylu'nun tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Burak Soylu, 21 Ocak'ta 'kara para aklama' ve 'örgüt kurma' suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

MALVARLIĞINA TEDBİR KONULMUŞTU

Soruşturmada Soylu ile beraber gözaltına alınan Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav'ın malvarlıklarına tedbir konulmuştu.

Operasyonlarda ayrıca 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları ele geçirilmişti.

'ERDOĞAN'IN MEKTUP ARKADAŞI' OLARAK BİLİNİYOR

21 Ocak'ta girdiği cezaevinden 20 gün sonra tahliye olan Burak Soylu, Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nde kaldığı dönemde gönderdiği mektupla gündeme geldi.

1999'da Pınarhisar Cezaevi'nde bulunan Erdoğan'a mektup yazan 11 yaşındaki Burak Soylu, yıllar sonra Erdoğan ile 2019'da havalimanında buluşmuştu.

Soylu, mektubunda, "Tayyip amca ben Burak Soylu 5. sınıf öğrencisiyim, uğradığın haksızlık beni çok üzdü. Kardeşimle ben bir gün hukuk fakültesi okuyup size yardım edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise Burak Soylu'nun mektubuna şöyle yanıt vermişti:

"Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…"