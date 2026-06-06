Erdoğan’ın talimatıyla teşkilatlara neşter: 6 ayda 50 ilde değişim iddiası

Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken AKP’de seçim hazırlıklarının ilk adresi teşkilatlar oldu. Parti yönetimi, yerel seçim sonuçlarının ardından başlayan saha analizleri, kamuoyu araştırmaları ve teşkilat performans raporları doğrultusunda geniş kapsamlı bir revizyon sürecini devreye aldı. AKP Teşkilat Başkanlığı’nın Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliğine gidildiğini iki gün önce duyurması, parti içinde uzun süredir konuşulan değişim beklentilerini yeniden gündeme taşıdı.

‘OY KAYBI YAŞANAN BÖLGELER ÖNCELİKLİ’

Ankara kulislerinde, söz konusu değişikliklerin bir başlangıç olduğu ve önümüzdeki aylarda çok daha geniş çaplı bir operasyonun hayata geçirileceği ifade ediliyor. Parti kaynaklarına göre AKP yönetimi, son dönemde özellikle teşkilatların sahadaki etkinliğini mercek altına aldı. Yurttaşla temas kurmakta zorlanan, yerel dinamikleri yönetemeyen ve seçim performansı düşük bulunan il başkanlıklarına ilişkin kapsamlı raporlar hazırlandı. Kulislerde, “sahada karşılığı olmayan”, “teşkilatı toparlayamayan” ve “seçim motivasyonunu yükseltemeyen” isimlerle yolların ayrılacağı değerlendirmesi yapılıyor. Özellikle büyükşehirlerde ve AKP’nin oy kaybı yaşadığı bölgelerde değişimin daha belirgin hissedileceği belirtiliyor.

HAZİRANDA İKİNCİ DALGA

AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre haziran ayı içerisinde en az 9 il başkanlığında daha görev değişikliği yapılması planlanıyor. Yaz ayları boyunca devam etmesi beklenen süreçte il başkanlarının yanı sıra il yönetimleri ve bazı ilçe teşkilatlarının da yeniden şekillendirilmesi gündemde. Parti yönetiminin sadece isim değişikliğiyle yetinmeyip teşkilatların çalışma modelini de gözden geçirdiği ifade ediliyor. Bu kapsamda genç seçmene ulaşma, saha organizasyonları ve yerel kampanya stratejileri konusunda yeni bir yapılanmaya gidilebileceği belirtiliyor.

ERDOĞAN’DAN ‘SAHAYA İNİN’ TALİMATI

AKP kulislerinde değişim sürecinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde yaptığı değerlendirmelerin bulunduğu ifade ediliyor. Erdoğan’ın parti kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda sık sık “sahaya inin”, “vatandaşın sesini dinleyin” ve “teşkilatları diri tutun” mesajları verdiği belirtiliyor. Bu çerçevede Teşkilat Başkanlığının il il performans değerlendirmeleri yaptığı, seçimlere kadar parti örgütlerinde yeni bir dinamizm oluşturulmasının hedeflendiği kaydediliyor.

HEDEF SEÇİM ÖNCESİ YENİLENME

Başlatılan sürecin sıradan bir görev değişikliği olmadığı da belirtiliyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, yerel seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloya göre teşkilatların yeniden yapılandırılmasının zorunlu hale geldiği ifade ediliyor. AKP yönetiminin erken seçim ihtimaline karşı teşkilatlarda bir an önce kapsamlı bir yenilenmeyi hedeflediği, bu nedenle önümüzdeki aylarda görev değişikliklerinin art arda geleceği ifade ediliyor. Parti kulislerinde konuşulan senaryolara 6 ay içinde ise yaklaşık 50 il teşkilatında değişikliğe gidilecek.