Erdoğan’ın tezhip sanatçısı danışmanı Dr. Necati Sancaktutan büyükelçi oluyor

Anadolu Ajansı’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, büyükelçilere yeni görev yerlerini tebliğ etti.

İRAN BÜYÜKELÇİSİ DEĞİŞTİ

Buna göre İran Büyükelçiliğine TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Ukrayna Büyükelçiliğine Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Somali Büyükelçiliğine Mozambik Büyükelçisi Ferhat Alkan, Katar Büyükelçiliğine Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu getirilecek. Türkiye’nin ilk Reyjkavik (İzlanda) Büyükelçisi, Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen olacak.

UZAKDOĞU VE AVRUPA'DA DA DEĞİŞİM

Listede ayrıca Güney Kore Büyükelçiliğine Sudan Büyükelçisi Fatih Yıldız’ın, Hollanda Büyükelçiliğine BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar’ın, Estonya Büyükelçiliğine Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü Havva Yonca Gündüz Özçeri’nin ve Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Raziye Bilge Koçyiğit’in getirilmesi öne çıktı.

SARAY’DAN BAHREYN’E

Tebliğde, Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Necati Sancaktutan’ın Bahreyn Büyükelçiliğine görevlendirilmesi dikkat çekti. Erdoğan’ın kültür ve sanat danışmanı olan Sancaktutan, Klasik Türk Sanatları Vakfı websitesinde yer alan özgeçmişine göre, 1994’te Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. 2004’te, uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştığı Ürdün’deki Al-Balqa Üniversitesi’nin senatosu tarafından kendisine “Usta Sanatkâr Yardımcı Doçent” unvanı verildi. Yüksek lisansını 2010’da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde “Bir Safevi Devri Mushafının Tezyini Yönden Değerlendirilmesi” teziyle tamamladı. Doktorasını da bu alanda sürdürdüğü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen 2022 Yeditepe Bienali’nin websitesinde yazıldı. Sancaktutan’ın özgeçmişinde diplomasiye ilişkin bir deneyim ise yer almadı.

ESKİ BAKANIN KARDEŞİ FİNLANDİYA’YA

Öte yandan eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Bahreyn’den Finlandiya’ya görevlendirildi. Büyükelçilerin görevleri, Resmî Gazete’de yayımlanacak atama kararları ve ardından ilgili ülkelerin yöneticilerine sunulacak güven mektuplarıyla başlayacak. Bu süreç birkaç ayı bulabiliyor.