Erdoğan işine son verilen muhabiri hedef aldı: Kadının veya kızın neyse...

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:59

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:59

HaberTürk'te yayınlanan “Karne hediyesi et alan çocuk” başlıklı haber Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Kanal, ham görüntülerde haberi yapan muhabirin, çocuğa bu ifadeleri kullanması için yönlendirdiğini söyleyerek muhabirin işine son verdi.

Kendisine yönelik suçlamaları reddeden Boylu, "Çocuğun kulağına fısıldadığım iddiaları kesinlikle yalandır. Yaptığımız röportaj çocuğun annesinin yanında ve hatta kasabın duyabileceği şekilde yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bilecik'te gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz konusu haberin görüntüleri soruldu. Bir genç, sosyal medyada gündeme gelen "Karne hediyesi et" haberini hatırlatıp, "Bir kanalda yayınlanan haberde küçücük bir çocuğun karne sevincini belki de reyting uğruna istismar eden bir olaya şahit olduk. Muhalefet de deyim yerindeyse bu olaya hemen atladı. Röportajın tamamı yayınlandığında ise küçük çocuğa bu cümlelerin muhabir tarafından söyletildiği anlaşıldı. Gerçekler ortaya çıkınca muhalefet suspus oldu ama atılan tweetler kesinlikle silinmedi. Muhabir işten kovuldu. Küçük bir çocuk üzerinden böyle bir haber yapmanın, bunu yaymanın, siyaset yapmanın herhangi bir cezası var mıdır?" sorusunu sordu.

"ADALET BAKANLIĞIMIZIN TAKİBİ VAR"

Erdoğan ise şöyle yanıt verdi: "Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığımızın takibi de var. Aynı şekilde bizim takiplerimiz var. Tabii yani bu çok çok hakikaten şahsiyetsiz bir yaklaşım. O yavrunun kimliğiyle, kişiliğiyle oynamaları kabul edilebilir bir şey değil. Yani hiçbir çocuğa, yavruya, böyle bir ödül, alıştığımız şeyler değil. Yok böyle bir şey.

"KADININ VEYA KIZIN NEYSE..."

Ama bu tabii o kameraman kadının veya kızın neyse ne kadar bu işte hem cahil hem de yapısı itibarıyla bozuk olduğunu ortaya koyuyor. Nitekim o kanal da onun zaten iş akdini feshetmiş. Tabii olan o yavruya oldu. Onun geleceği üzerinde kim bilir nasıl yansımaları olacak. Ama annesi yavruya sahip çıkması halinde inşallah yavruda bir psikolojik ters tepki meydana getirmemiş olur."

O SÖZÜ TEKRAR AKILLARA GELDİ



Erdoğan'ın muhabiri hedef aldığı sözler ise 2011 yılında Konya mitinginde söylediklerini akıllara getirdi.O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan Konya mitinginde, Hopa'daki olayları protesto etmek için tank üzerine çıkan ve polis müdahalesi sonucu kalçası kırılan Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Dilşat Aktaş için "O kadın, kız mıdır kadın mıdır?" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri oldukça tepki çekmişti.