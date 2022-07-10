Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 22:04
Erdoğan, İsrail Başbakanı Lapid ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; İsrail Başbakanı Lapid, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Yair Lapid'i Başbakanlık görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik etti.

1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti. 


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