Erdoğan: 'İsteyen herkesin çalışacak işi var'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı. Ekonomik krizin yurttaşı derinden etkilediği günlerde Türkiye'nin küresel krizden en az etkilenen ülkelerden biri olduğunu öne süren Erdoğan, “İsteyen herkesin çalışacak işi vardır” ifadelerini kullandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Phaselis tünelinin açılışında konuştu. Törene videokonferans yöntemiyle katılan Erdoğan, ekonomiye de değindi.
Türkiye’nin, dünya genelindeki pandemi ve savaş nedeniyle başlayan sorunlardan en az etkilenen ülkeler arasında yer aldığını savunan Erdoğan, “Fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısı, Türkiye en az etkilenen ülkelerden biri. Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır” şeklinde konuştu.
Açıklamalarının devamında, “Ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir” ifadelerini kullanan Erdoğan, “İsteyen herkesin çalışacak işi vardır” dedi.
Daha sonra Bakan Adil Karaismailoğlu’na seslenen Erdoğan, “Yeşilleri artırın. Yeşili severim, biliyorsun… Sen de Of’lu olduğun için senin de sevmen lazım” dedi.
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