Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

DHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 19:14
Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nın ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. 
 


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