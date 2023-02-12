Erdoğan ‘İzmir dahil afet olan illerde konutları zamanında teslim ettik’ demişti: Depremzedeler iki yıldır bekliyor

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 07:24

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hedefimiz bir yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz” açıklamasına İzmirli depremzedelerden tepki geldi.

İzmir Depremzedeler Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, “Rezerv alandaki deprem konutları iki yıl geçmesine rağmen hâlâ teslim edilmedi” dedi.

3 BİN 654 BİNA

30 Ekim 2020’de İzmir’i vuran 6.9 büyüklüğündeki depremde 8 bina yıkılırken 9 bin 49 bina hasar aldı. 117 kişi öldü. AKP hükümeti TOKİ aracılığıyla para karşılığında depremzedelere ev yapacağını açıkladı. 5 bine yakın konut yapmayı planlayan TOKİ, 1 yıl içerisinde proje alanında sadece 700 bina yaparak teslim etti. 800 bina ise 1.5 yıla aşkın sürede tamamlandı. Rezerv alanında 3 bin 654 binanın ise iki yıl içinde sadece 600’ü yapıldı. Diğer konutlar ise halen teslim edilmedi. 5 bin konut için ise depremzedelerin ne kadar ödeyeceği henüz netlik kazanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir tv kanalında yaptığı açıklamada, İzmir’de dahil olmak üzere afet olan illerde konutların zamanında teslim edildiğini söyledi. Cumhuriyet’e açıklama yapan Özkan ise “Proje alanlarındaki konutların 1 yıl içinde teslim edileceği söylendi ancak 1 ile 1.5 yıl arasında teslim edildi. Rezerv alandaki deprem konutları ise 2 yıl geçmesine rağmen hâlâ teslim edilmedi” diye konuştu.