Erdoğan kendisine yazılan şiiri okudu: 'Sen miniciksin' sözlerine böyle yanıt verdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşümde hak sahibi ailenin evine konuk oldu. Bir çocuğunun mektubunu okuyan Erdoğan, metindeki "Sen miniciksin" ifadesine, "Kızım ne miniği ya, ben 1.85 boyundayım" diye karşılık verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından kendisine davette bulunan hak sahibi ailenin evine konuk oldu. Erdoğan'ı göreceği için saçlarını ördürdüğünü söyleyen kız çocuğu, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı'na takdim etti.
Kız çocuğunun mektubunu okuyan Erdoğan, metindeki "miniciksin" ifadesine, "Kızım ne miniği ya, ben 1.85 boyundayım" diye karşılık verdi.
Erdoğan, mektubu okumasının ardından kendisine, "Ağlıyor musun?" diye soran çocuğa, "Ağlatacaksın beni. Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun" ifadelerini kullandı.
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