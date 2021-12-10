Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun konuşması karşısında sessiz kalan AKP grubunu uyardı

10 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bütçe konuşmasında, bir elini diğer elinin üzerine vurması sonrası AKP’nin “kınama cezası isteğinin sonuçlanmaması üzerine grup yönetimine tepki gösterdiği” öğrenildi. Erdoğan’ın başta Grup Başkanı İsmet Yılmaz olmak üzere grup başkanvekillerine, “Kınama istediniz, gerisi nerede? Grubumuzu provoke ediyor. Bakanları göstererek, laf söylüyor. Sizin sesiniz çıkmıyor. Böyle grup yönetimi olur mu?” dediği kaydedildi.

ŞENTOP CEZA İSTEMİŞ!

Kılıçdaroğlu’nun, TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri devam eden 2022 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, bir elini diğer elinin üzerine vurması, AKP ve CHP’liler arasında tartışmalara neden olmuştu. AKP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’na, “Burada kadın milletvekilleri var” tepkisini göstermiş ve Kılıçdaroğlu hakkında “kınama” cezası istemişlerdi. Birleşimi yöneten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kılıçdaroğlu’na ait görüntülerin incelenmesi için tüm partilerin grup başkanvekillerini görüşmeye çağırmıştı. Ancak AKP Grubu’nun “kınama” istemesine karşın konu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı açıklamayla kapanmıştı. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Şentop ile grup başkanvekilleri arasındaki görüşmede Şentop, “hareketin kınama cezasını gerektirdiği” yönünde görüş bildirdi. Ancak AKP ve MHP’li grup başkanvekillerinden “kuvvetli destek görmedi.” AKP’liler, “CHP grup başkanvekili açıklama yapsın” önerisini kabul etti.

"BÖYLE YÖNETİM Mİ OLUR?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Meclis’teki bu tartışmalarda “geri planda kaldıkları” gerekçesiyle başta AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz olmak üzere tüm grup başkanvekillerine “kızdığı” belirtildi. Erdoğan’ın grup başkanvekillerine, Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında sürekli “AKP Grubu’nu gerek eliyle göstermek suretiyle gerekse sözleriyle sürekli hedef aldığını” belirttiği, bununla birlikte “kabinedeki bakanlara da sürekli laf attığını” söylediği kaydedildi. Erdoğan’ın grup başkanvekillerine, “Kınama cezası isteniyor, gruptan ses çıkmıyor. Böyle grup yönetimi olur mu?” tepkisini verdiği belirtildi. Bunun üzerine de grup başkanvekillerinin Erdoğan’a, “Kılıçdaroğlu’nu ve CHP’yi kamuoyunda büyütmemeyi amaçlayan bir strateji yürüttüklerini söyledikleri” iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre ayrıca TBMM Başkanı Şentop’un, konuşması sırasında el hareketi yapması nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında “ceza verilmesi yönünde” genel kurulda oylama yapmak istediği de belirtildi. Ancak Şentop’un daha sonra oylamadan, “genel kurul salonunda AKP grubunda yeter sayıya ulaşacak milletvekilinin olmaması üzerine grup başkanvekillerini görüşmeye çağırdığı” da ifade edildi. Erdoğan’ın bu duruma da kızıp tepki gösterdiği, grup başkanvekillerinden “milletvekillerinin genel kuruldaki oturumlara katılması yönünde gerekenin yapılması talimatını verdiği” ifade edildi.

Erdoğan’ın önceki gün kabine toplantısının ardından Kılıçdaroğlu’nun el hareketine ilişkin “ibret vesikası” nitelendirmesinde bulunarak “Acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde küfür eden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023’e kadar” ifadelerini kullandığı değerlendiriliyor.