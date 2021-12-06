Son dakika | CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'te konuşuyor

06 Aralık 2021 Pazartesi, 17:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması şu şekilde:

Cevaplanmayan sorular var. Bakanlar vermiyorlar cevabını. Bunlar nasıl bakan? Geçen yıl demiştim ki bunların günahı yok, devlet memurları. TBMM, seçim ile gelen birisinin gelip burada bütçe anlatmaması, yerine atadığı birine bütçeyi anlatmasıdır.



Erdoğan bütçesinin arkasında durmalı, kaçarak bu iş olmaz.

Bu süreç böyle devam ederse; TBMM vesayet altındadır. Milletvekillerinin sorularına dahi cevap verilmezse, Sayıştay'ın raporlarına müdahale edilirse ve bunu yürütme yaparsa, o parlamento yürütmenin vesayeti altındadır. Gazi Meclis diyoruz, hangi gaziliği kaldı? Hangi yetkiniz var?

Bir sorunu samimi olarak çözmek istiyorsanız, önce sorunun muhattabı ile konuşmanız lazım. Bunun yolu nedir: Ekonomik ve Sosyal Konsey. Toplandı mı, toplanmadı.

FAİZ AÇIKLAMASI

Faizi sıfırlayacağız. Hangi faizi ya? Çiftçinin faizini sıfırladınız mı? İktidar olacağız, bir haftada çiftçilerin faizlerini sıfırlayacağız. Yüreğiniz yetiyor mu, yetmez. Talimat gelmesi lazım, faizi sıfırlamak için.



Merkez Bankası'nı iğdiş ettiler. Erdoğan, bir kararname çıkardı, fiyat istikrar komitesi kuruyorum. Merkez Bankası'ndan bu yetkiyi alıp, kendi kurduğu kurula verdi. Peki bu komite kaç kez toplandı? Bir kere bile toplanmadı. Bunu söylüyoruz, üzülüyorsunuz. Acıdır gerçekler.

Etiket değiştiren elemanlar istihdam ediliyor, bu hale getirdiler.



128 MİLYAR DOLAR ÇIKIŞI

Damatla kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim sizin de göreviniz. Sizin sormanız lazım. Kime sattın 128 milyar dolar?

Şu soruyu sordunuz mu acaba kendinize: Ben kendi vatandaşımdan niye dolarla borçlanıyorum? Bu ülkenin kendi parası yok mu? Bunların hiç biri milli değil, oturan bakanların hiç biri de milli değil

'TÜRK LİRASI NASIL PUL EDİLİR, KİTABINI YAZDILAR'

Kitabını yazmışlar. Evet yazmışlar: Türk lirası nasıl pul edilir, kitabını yazdılar.



Erdoğan diyor ki ben hiç bir zaman faizci olmadı. Bütün faizcilerin güvencesi de umudu da Erdoğan'dır''

ADAYLIK TARTIŞMASI: 'GELİYOR GELMEKTE OLAN'

AKP sıralarından cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sataşmaya Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığım seni niye bu kadar ilgilendiriyor. Geliyor gelmekte olan" diye yanıt verdi.



KUMPAS BÜTÇESİ

Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir.

Beyfendi Katar'a gitmiş. Katar Dışişleri Bakanı, 'ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendireceğiz' diyor.

Bu bütçe, milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe, fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin fakirleştiren bir bütçedir. Bu bütçe, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir.

10 BİN DOLAR ALAN SİYASETÇİ SORUSU



Kim yolsuzluğa imza atarsa, onları devlette tutmayacağım.

İçişleri Bakanı, devlet televizyona çıkıp söyledi. Bu yukarıdaki beyfendi neden kendisine sormadı 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir diye?

DOLARLA İHALE



Bana sormuyorusa eve gidince ilkokula giden çocuğuna sorun, dolarla ihale yapılır mı? Dolar şimdi 14 liraya çıkıyor, kim kazandı? Dolarla ihale alan kazandı. Kim ödeyecek, 83 milyon ödeyecek. Bunu sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Dolarla ihale aldın eyvallah, güvenceyi de dolarla veriyorsunuz.

"AVRUPA'DAKİ ENFLASYONU SIRTINIZA YÜKLÜYORLAR"



Ayrıca ne yaptılar biliyor musunuz? Euro ile borçlandıysanız Avrupa'daki enflasyonu sırtınıza yüklüyorlar. Bu millet, ABD'deki enflasyonu neden çeksin?



(AKP'li vekillere) ABD'deki enflasyonun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yüklenmesinden rahatsız olduysanız, bundan memnun olduk.

'UYUŞTURUCU BARONLARINA ARKA ÇIKTILAR'



Uyuşturucu baronlarına arka çıktılar. Zindaşti'yi kim çıkardı hapisten? Tonlarca kokain yakalanıyor, savcı cesaret edip soruşturma açamıyor. (Konuyu bilmediğini söyleyen AKP'li vekile) Uyuşturucu gelmedi diyor. Konteyner numaraları bile yayınlandı, bu kadar mı habersizsin. Dünyadan haberin yok ya, telefon ettiler Zindaşti'yi hakim bıraktı. Ya sana uzman vereyim.



Adaleti de bitirdiler. Bir adamın önce mal varlığına el koyuyorsunuz, arkasından adamı serbest bırakıyorsunuz, arkasından tedbiri kaldırıyorsunuz, ardından yurt dışına çıkış yasağını kaldırıyorsunuz, adam çıkıp gidiyor. Önemli olan şu: Bu kişinin uçağına İçişleri Bakanı da bindi. ''

Ayrıntılar geliyor...