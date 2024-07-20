Erdoğan KKTC'ye gitti

Yayınlanma: 20.07.2024 - 09:10

Güncelleme: 20.07.2024 - 09:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.