ORC Araştırma gençlerin en beğendiği 10 siyasetçiyi açıkladı: Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı dikkat çekti!
ORC Araştırma şirketi, gençlerin en beğendiği siyasetçileri araştırdı. Araştırmaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu gençlerin en beğendikleri siyasetçiler oldu. Aradaki fark ise dikkat çekti.
ORC Araştırma şirketi, 12-17 Temmuz'da bin 750 kişiyle görüşerek bir anket çalışması yaptı.
Anket şirketi, 17-29 yaş arası gençlere, "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" diye sordu.
ERDOĞAN-İMAMOĞLU FARKI DİKKAT ÇEKTİ
Araştırmaya göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu gençlerin en beğendikleri siyasetçiler oldu. Erdoğan yüzde 27,9, İmamoğlu ise yüzde 25,1 oy aldı.
Gençlerin en beğendiği 3. isim ise CHP lideri Özgür Özel oldu.
Araştırmanın sonuçları şöyle:
- AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 27,9
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 25,1
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 19,5
- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 17
- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 14,5
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 14,1
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 13,2
- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 10,7
- AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu: Yüzde 9,4
- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Yüzde 8,2.
"GENÇLERİN EN BEĞENDİĞİ İLK 10 SİYASETÇİ"— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) July 19, 2024
??Araştırma 17 – 29 Yaş aralığındaki toplam 1750 kişi ile gerçekleştirilmiştir.
??%27,9 Erdoğan
??%25,1 İmamoğlu
??%19,5 Özel
??%17,0 Yavaş
??%14,5 Özdağ
??%14,1 Fidan
??%13,2 Kılıçdaroğlu
??%10,7 Erbakan
??%9,4 Soylu
??%8,2 Sarıgül pic.twitter.com/Ez2rGtDTHo
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