Erdoğan konuştu, ana haberler yayınlanmadı

01 Şubat 2022 Salı, 21:18

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde restore edilen ilçe kütüphanesinde bölge illerinden gelen gençlerin de katılımı ile ‘Gençlik Buluşmaları’nın Trabzon ayağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.



SEDEF KABAŞ'I HEDEF ALDI

Erdoğan, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında açıklama yaptı.

Erdoğan, bazen kendi yakın arkadaşlarından “Artık eskiyi anlatmasak mı?” serzenişlerini duyduğunu belirterek “Halbuki nereden geldiğimizi bilemezsek nerede durduğumuzu fark edemeyiz. Böyle olunca da nereye gideceğimizi de kestiremeyiz. Üstelik biz eski Türkiye'yi anlatmasak bile eski Türkiye zihniyetinin mensupları sık sık ortaya çıkıp kendilerini zaten hatırlatıyorlar. Kimi zaman eserlerimize ve hizmetlerimize karşı sergiledikleri çirkin yaklaşımlarla bunu yapıyorlar. Kimi zaman insanlarımızın hak ve özgürlüklerine olan nefretleri göstererek yine yapıyorlar. Kimi zaman nasırlaşmış kalplerinin, köhneleşmiş zihinlerinin, zehir saçan dillerinin ürünü hakaretleri ile bunu yapıyorlar.



MOBESE'Yİ UNUTTU, İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile buluştuğu iş yemeği hakkında da konuştu.

MOBESE görüntülerini kanunsuz bir şekilde temin edip yayılmasına değinmeyen Erdoğan “Yani İstanbul'da bizden sonrakilere kalan bir şey olmadı ki ne yaptıysak biz yaptık. Olmayan bir şey vardı, Sarıyer Kahramanı'nda balık yemek. Çünkü bizim öyle bir derdimiz yoktu. Bizim tek derdimiz İstanbul'un neresinde bir eksik var onları süratle gidermekti” diye konuştu.

HABER PROGRAMLARI YAYINLANMADI

Erdoğan'ın açıklamalarının birçok kanalın haber akışında yer almaması dikkat çekti. HaberTürk ve NTV kanallarının söz konusu saatte yer alan ' Ana Haber Bülteni' programları yayınlanmadı.