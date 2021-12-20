Erdoğan konuştu: Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Atatürk'ü hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 21:31
Erdoğan konuştu: Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan büyüme oranlarından bahsederken,  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan büyük ekonomik atılımı hedef aldı. 

"ANCAK 6 YIL..."

Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 İzmir İktisat Kongresi ile başlattığı kalkınma atılımının ömrü ancak 6 yıl sürmüştür" ifadelerini kullandı.


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