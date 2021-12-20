Erdoğan konuştu: Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ekonomik atılımını hedef aldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Atatürk'ü hedef aldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Erdoğan büyüme oranlarından bahsederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan büyük ekonomik atılımı hedef aldı.
"ANCAK 6 YIL..."
Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 İzmir İktisat Kongresi ile başlattığı kalkınma atılımının ömrü ancak 6 yıl sürmüştür" ifadelerini kullandı.
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