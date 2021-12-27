Erdoğan konuştu, hayvanlar hedefe konuldu: 'Barınak çözüm değil, ölümdür'

27 Aralık 2021 Pazartesi, 17:44

Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırmasının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız" ve "Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın" açıklamaları, akabinde bazı medya kuruluşlarının da sokak hayvanlarını suçlayıcı ifadeler kullanması, hayvan hakları savunucularının tepkisine neden oldu.

Erdoğan'ın sözlerinin ardından yandaş medya, pitbull saldırısının ardından hayvanları suçlayıcı ifadeler kullanırken; birçok hayvan hakları savunucusu Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter’dan tepki gösterdi.

Sosyal medyadan #SokakHayvanlarıYalnızDeğildir tagi ile çok sayıda paylaşım yapıldı. Hayvanların barınaklara götürülmesine tepki gösteren yurttaşlar, bu kararı "İnsanlık suçu" olarak nitelendirdi.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ FIRSATA ÇEVİRDİLER"

Cumhuriyet'e konuşan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonFed) Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, belediye barınaklarına hayvanların toplanmasının asla çözüm olmayacağını, toplanıp şehir dışına atılan hayvanlarla kontrolsüz üremenin devam edeceğini ve sahipsiz hayvan sayısında patlama yaşanacağını söyledi.

"Gaziantep’te yaralanan yavrumuz hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza acil şifalar diliyoruz" diyerek sözlerine başlayan Özkan, "17 yıldır kısırlaştırma yapmayan ve hayvanları toplayıp bir kısmını barınaklarda yok edip, diğer kısmını şehir dışına atıp kontrolsüz üreme ile sahipsiz hayvan sayısını artıran fırsatçı belediyeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemini, fırsata çevirip zalimce hayvanları toplamaya başladı" diye konuştu.

"SAHİPSİZ HAYVAN SAYISINDA PATLAMA YAŞANACAK"

"Belediyelerin fırsat olarak algıladığı bu talimatla sokak hayvanları için sürgün ve katliam kaçınılmaz olacak" diyen Özkan, "Kısırlaştırma olmadığı için sahipsiz hayvan sayısında patlama yaşanacak" uyarısında bulundu.

"Hiçbir rengin diğerinden üstünlüğü yoktur" sözlerini kullanan Özkan, basındaki hayvan suçlayıcı haberlere şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Bazı medya grupları ve yazarları insanları hayvanlara karşı kine ve nefrete yöneltmesi insanlık adına utanç verici. Çünkü basın birilerinin kalemi olmamalı bütün canlıların ve doğanın hakkını eşit olarak korumalıdır. Aynı zamanda hayvanlarla birlikte tarafsız ve adil habercilik düsturuna da zarar veriyorlar. Bunlar hakkında yasal olarak gereği için müracaatımızı yapıyoruz."

"PİTBULLARIN SALDIRGAN OLDUĞUNU DESTEKLEYEN BİLİMSEL VERİ YOK"

"Pitbulların doğuştan saldırgan olduğunu destekleyen hiçbir bilimsel veri yoktur" diyen Özkan, "Tamamen insanların illegal yetiştirme şartlarına bağlıdır. Önce art niyetli insanlar engellenmeli" ifadelerini kullandı.

"BARINAK DEĞİL, ÖLÜM KAMPI"

Bin 389 belediyeden bin 200’ünde barınak olmadığını kaydeden Özkan, "Olanlar ise üç beşi hariç tamamen ölüm kampı. Hayvanların toplanıp barınaklarda kasti olarak bile isteye öldürüldüğüne görüntüler eşliğinde defalarca şahit olduk. Belediye barınaklarına hayvanların toplanması asla çözüm olmamakla birlikte, toplanıp şehir dışına atılan hayvanlarla kontrolsüz üreme devam edecek ve sahipsiz hayvan sayısında patlama yaşanacak. Çözüm devasa barınaklar değil, kısırlaştırma merkezidir" diye konuştu.

Özkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle bütün belediyeler yeterli sayıda veteriner hekim ve tekniker istihdam etmeli. Küçük ilçelerde dahi üç konteyner ile birinde kısırlaştırma, birinde postoperatif yeri ve diğerinde personel ihtiyaçları karşılanarak kısırlaştırma merkezi kurularak kısırlaştırma seferberliği başlatılmalıdır."

YASA, ZİHNİYETİ BOZUK İNSANLARI TEŞVİK ETTİ"

"Yasa maalesef hayvanları korumamakla birlikte, hapis yerine şiddete vahşete tecavüze para cezası vererek, zihniyeti bozuk insanları bu fiillere teşvik etti" diyen Özkan, "Hayvanların can güvenliği, yasa ve yatarı olan hapis cezası ile korunmadığı için yok" sözlerini kullandı.

"DEVLET, KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATMALI"

Devletin istisnasız bütün ilçelerde kısırlaştırma merkezi kurulmasını zorunlu hale getirerek kısırlaştırma seferberliği başlatması gerektiğini aktaran Özkan, "Kademeli ve nüfusu 25 binin altındaki bine yakın ilçede kısırlaştırma seferberliği yerine hayvanların toplanıp kısırlaştırma için yakın şehirlere taşınması, şehir dışına atmanın önünü açıyor ve atılan hayvanlarla kontrolsüz üreme ile sayıda engellenemez artışlar olacak. Kaçak üretim ile petshop ve internet üzerinden hayvan satışı kati tedbirlerle kesinlikle yasaklanmalı" dedi.

Özkan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Vatandaşlara hijyen kurallarına dikkat edip uygun yerlere uygun kaplarda yiyecek bırakmalarının vicdani bir sorumluluk ve insani bir vazife olduğunu hatırlatıyoruz. Son sözümüz tek çözüm tıbbi ve etik kuralara uygun kısırlaştırmadır."