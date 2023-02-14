Erdoğan mağduriyet yok demişti: Paylaşımlar KYK krizini gözler önüne serdi

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 23:17

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 23:33

Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketi sonrası yaralarını sarmaya devam ediyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı sonrası, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesine ilişkin, “KYK yurtlarını öğrencilerimizin mağduriyetine mahal vermeden depremzedelere tahsis ettik” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN NASIL YÖNETİLECEĞİNİ BİLMİYORLAR"

Millet İttifakı, depremlerin ardından Türkiye genelinde KYK yurtlarının kapatılması ve üniversite eğitiminin uzaktan yapılması yönünde karar verilmesini eleştirmişti.

CHP'nin Hatay'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise "KYK yurtlarının kapatılması ve üniversite öğreniminin online yapılmasına karar verildi. Vallahi de billahi de bunlar devletin nasıl yönetileceğini bilmiyorlar" açıklamasında bulundu.

"AİLE MAHREMİYETİ ORTADAN KALKAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise kararı eleştirerek şunları söyledi:

“Üniversitelerin kapatılması oraya ailelerin yani depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlıştır. Sebebini söyleyeyim: Diyelim altı kişilik odaya altı kişilik bir aile götürün. Aile mahremiyeti ortadan kalkar. Ailenin kendi içindeki birlikteliği ortadan kalkar. Şu kadar bir odanın içine anneyi, babayı, çocukları tıktığınızda olmaz. Asla bu yapılmamalıdır. Türkiye büyük bir devlettir, Türk milleti çok büyük bir millettir. Evlerimizde, boş evlerde, otellerde bu kardeşlerimizi misafir etmek mümkündür. İnsanlarımız bunu yapmaya hazırdır. Aynı zamanda devletimizin gücü bu otellere, bu boş evlere kira ödeyecek kadar da büyüktür. Her bir vergi veren insan olarak biz buna varız"

“YURTLARA GÖZÜNÜZÜ DİKMEYİN”

DEVA Partisi lideri Ali Babacan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtların boşaltılması yanlıştır. Uzaktan eğitim kararından hemen vazgeçin. Kış aylarında bunca otel boşken, yazlık evler boşken, kamu misafirhaneleri dururken yurtlara gözünüzü dikmeyin. Henüz pandeminin etkileri bile atlatılamadı. Bir neslin eğitim hakkını elinden almayın" ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYET GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Sosyal medyada ise kullanıcılar ve öğrenciler KYK yurtlarındaki mağduriyeti paylaştı. Paylaşımlarda birçok öğrencinin kişisel eşyalarının torbalara doldurulduğu, yol kenarlarına ve depolara kaldırıldığı görüldü.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

??Ankara Hüseyin Gazi Erkek Öğrenci KYK Yurdu



Bir gecede verilen karar neticesinde dolapların kilitleri kırılmış ve eşyaların hepsi çöp poşetlerine doldurularak ortalığa atılmış durumda.



Öğrencilere reva görülen bu mu? pic.twitter.com/PsWWErL5HT — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) February 13, 2023