Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirileceğinin açıklanmasıyla öğrencilerin eşyaları çöp poşetlerine dolduruldu

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 11:47

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 11:47

Cumhuriyet’in ulaştığı öğrenciler, kendilerine süre verilmemesi nedeniyle mağdur olduklarını anlattı.

Cevizlibağ Atatürk Öğreci Yurdu’nda kalan bir kadın öğrenci, “Yurt görevlisi ablaların eşyalarının toplanmaya başlandığını öğrendik. Bazı arkadaşlarımıza birkaç saat içerisinde odalarını boşlatması gerektiğini söylemişler. Yakın illerde yaşayanlar bir şekilde gidip eşyalarını alabilir belki. Ancak uzak illerde olanlar ne yapacak? Nöbetçi yurtlarda da depremzedelerden başka yalnızca tıp, dişhekimliği gibi bölümlerde okuyan öğrencilerin kalabileceği söyleniyor. Eşyalarını alma imkanı olmayanların da eşyalarının görevliler tarafından muhafa edileceği söyleniyor. Yetkililer sadece bir bavul eşyamız olduğunu sanıyor, tek seferde çıkıp gidemeyiz. Bizler burada yaşıyoruz. Tabii ki depremzedelere yardım etmeliyiz. Ancak bizleri mağdur ederek bu yapılmamalı. En azından birkaç gün süre verilmeliydi” dedi.

"APAR TOPAR YOLA ÇIKTIM"

Aynı yurttan bir başka kadın öğrenci de, “Ayın 15’ine kadar gelip alabiliyorsanız alın dedileri. Depremzede arkadaşlarımız var, buraya gelmeleri şu an mümkün değil diye. İmkânı olan gelip eşyalarını alıyor. Ben de haberi alır almaz apar topar yola çıkmak zorunda kaldım” diye konuştu. Adana Beş Ocak Kız KYK Yurdu’nda kalan bir mimarlık öğrencisi, tüm eşyalarının yurtta olduğunu söyledi. Öğrenci, “Giresun’da yaşıyorum. Eşyalarımı almaya gidecek bütçem yok. Adana zaten depremden etkilendiği için ailem de beni göndermeye korkuyor. Mimarlık fakültesi öğrencisiyim. Bütün malzemem, maketlerim, zar zor aldığım pahalı kalemlerim orada. Gelin alın dediler ama nasıl gideceğiz” dedi.

"DOLAPLARIN KİLİDİ KIRILDI"

Gaziantep Şahinbey KYK Kız Yurdu’nda kalan bir kadın öğrenci de şöyle tepki gösterdi:

"Ara tatil için ailemin yanıma döndüm ve eşyalarımın çoğu yurttaydı. Tüm eşyalarımız poşetlenmiş. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Eşyalarımızın güvende olduğunu söylüyorlar ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Dolaplarımızın kapağını açmaya yetkisi olamayan kişiler yurtta olmadığımız için kilitleri kırdı. Gidip eşyalarımızı alabileceğimizi söylüyorlar ancak ben uzaktayım. Bilet alıp gidemiyorum."

"KONTROLLÜ PLANLAMA YAPILMALI"

Eğitim Sen Kadın Genel Sekreteri Simge Yardım da, “Kalabilecekleri bir yeri olmayan özellikle kız öğrencilerin bu şekilde yurttan çıkarılması yeni mağduriyetleri beraberinde getirecektir. Yurtlar son çare olarak değerlendirilmeli, öğrencilerin durumları gözetilerek kontrollü bir planlama yapılmalıdır” dedi.

"HUKUKİ DEĞİL"

Eğitim Sen İstanbul 8 No’lu Şube Hukuk Sekreteri Şeref Bayar da, ülke genelinde yurtların boşaltılması için OHAL’in ülke genelinde alınmış bir karar olması gerektiğini söyledi.

Bayar, “Tek adam rejimi nedeniyle bu kararlar alınıyor. Hukuki bir karşılığı olamaz. Tamamen Cumhurbaşkanlığı’nın geniş yetkilerinden dolayı böyle kararlar alınıyor. Diğer kurumların görüşü dahi alınmadan acele şekilde alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Öğrenciler duruma tepki göstermek için Change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. Öğrencilerin kampanyasına binlerce imza geldi.

KYK'DA KALAN ÖĞRENCİ SAYISI 678 BİN 763



Üniversitelerin örgün eğitim programlarında şu anda 5 milyon 964 bin 910 öğrenci okuyor. KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısı ise 678 bin 763. Üniversitede okuyan her 100 öğrenciden yalnızca yüzde 11’i ise KYK yurtlarında barınıyor.