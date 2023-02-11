KYK kayıt sildirme nasıl yapılır? Güvence bedeli nedir? KYK yurt kaydı sildirme dilekçesi!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçileceğini açıkladı. Peki, KYK kayıt sildirme nasıl yapılır?
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından üniversitelerin uzaktan eğitime geçtiği açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtların depremzedelere tahsis edileceği belirtildi. Bu gelişmenin ardından öğrenciler KYK kayıtlarının nasıl sildirilebileceğini araştırıyor.
KYK GÜVENCE BEDELİ NASIL İADE EDİLİR?
Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir.
KYK KAYIT SİLDİRME NASIL YAPILIR?
Kalmakta olduğunuz yurdunuza imzalı bir dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçenize istinaden güvence bedeli ve gün bazında yatak ücretiniz size iade edilecektir. Dilekçenize mutlaka size ait bir hesabin iban numarasini yazmanız gerekmektedir. İşlemlerin kısa sürede bitirilmesi açısından IBAN numarasının doğruluğundan emin olmalısınız.
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