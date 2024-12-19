Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Yayınlanma: 19.12.2024 - 20:17

Güncelleme: 19.12.2024 - 20:17

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından Erdoğan ve Sisi görüşmesine ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER ELE ALINDI

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile D-8 Zirvesi için gittiği Kahire’de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Mısır ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağları bulunan Mısır ile savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve kalkınma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmeye, 15 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayret göstermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 13 yıldır büyük bedeller ödediğini, Suriyelilerin kendi geleceklerine karar vereceğini, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu, Suriye’nin yeniden imarı ve iç uzlaşısının sağlanması için Türkiye’nin desteğinin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze’de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin bir an önce sağlanmasının gerektiğini, insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaştırılması için Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışmanın artarak devamının fayda sağlayacağını ifade etti."