Yerine kayyum atandı, tutuklandı… Ahmet Özer’e Erdoğan’ın yardımcısı da ‘teşekkür’ etmiş!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, 2013 yılında Kalkınma Bakanı olarak 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımı dolayısıyla teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olduğu süreçte, 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımı dolayısıyla Ahmet Özer'e imzalı olarak verdiği sertifikanın fotoğrafını paylaştı.
Çelik, paylaşımına, "Benim işim değil diyerek kaçmayın. Bir kez olsun, dürüstçe şahitliğinizi açıklayın. Prof. Dr. Ahmet Özer'i bizim kadar siz de tanıyorsunuz. Suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Bu zulme ortak olmayın" notunu düştü.
Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olarak imzasının olduğu sertifikada, "Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen '5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.
Daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Ahmet Özer'e gönderdikleri teşekkür ve davet mektupları paylaşılmıştı.
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