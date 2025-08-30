Erdoğan, MSÜ'den mezun olan teğmenlere hitap etti: ‘Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir…’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni”ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Büyük Zaferin 103. yılı kutlu olsun. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ordumuzun tüm neferlerini, tüm askerlerini minnetle yad ediyorum.

"FETÖ İHANET ÇETESİNİN ASKERİ EĞİTİM SİSTEMİZDE SEBEP OLDUĞU TAHRİBATI ZİYADESİYLE TELAFİ ETTİK"

Dost ve kardeş ülkelerin Milli Savunma Üniversitemize her yıl artan ilgisini çok kıymetli buluyoruz. 9 sene önce 27 olan ülke sayısının bu yıl 48’e ulaşması Türkiye’nin askeri alanda yükselen itibarının da bir nişanesidir. Devrimden sonra komşumuz Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz. Misafir askeri personellerimizin ülkemizle ve milletimizle kurdukları güçlü bağların ortak geleceğimizde güçlü bir yer tutacağını düşünüyorum. Biz de kendileriyle irtibatımızı daima koruyacağız.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZ BUGÜN, 9 YIL ÖNCESİNE GÖRE DAHA GÜÇLÜDÜR"

9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Sadece eğitim ve personel boyutunda kalmadık. Sınır ötesi hareketlardan diğer operasyonlara kritik birçok adım attık. Hatırlarsanız, 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. MSÜ'nün de güçlü desteğiyle ordumuz dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık. 40 yıllık planı, hesabı Allah’ın yardımı milletin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik. Şer gibi görünen bu badireden ülkemizi, milletimizi ve demokrasimizi daha da güçlendirerek çıkmayı başardık. Şunu gönül huzuruyla rahatça söyleyebiliyoruz: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bugün, 9 yıl öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, kapasitesi çok daha ileridedir. Gelecekte inşallah çok daha iyi olacağız.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ ORDU' ŞİARIMIZI TÜM KATMANLARIYLA ADIM ADIM HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Personel, eğitim, donanım ve teknolojik kabiliyetler noktasında ordumuzu tüm imkanlarıyla desteklemeye devam edeceğiz. İşte bu hafta ASELSAN'da çok önemli teslimatlar yaptık. 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. TEKNOFEST, Mavi Vatan'da denizlerdeki gücümüzü yakından gördük. Önümüzdeki dönemde hepimizi gururlandıracak başka programlarımız, müjdelerimiz, teslimatlarımız olacak. 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz."

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİ OLAN ŞEREFLİ BİR ÜNİFORMAYI KUŞANDINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezunların teğmen olarak bugünden itibaren TSK saflarına katıldıklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bunun için ne kadar gururlansanız, ne kadar övünseniz elbette yeridir. Ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olan Milli Savunma Üniversitemizde yerinizi aldınız... Sevgili evlatlarım, artık yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Şehit ve gazilerimizin emaneti olan şerefli bir üniformayı kuşandınız. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz. Sizlerden omuzladığınız sorumluluğun ne kadar ağır ne kadar kutsal olduğunu daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Şunu da hiç ama hiç unutmayın, milletimiz size güveniyor.

"GAZZE'DE YAŞANAN VAHŞETİ GÖRÜYORSUNUZ"

Ailelerinizin ve komutanlarınızın size güvenine lütfen halel getirmeyin. Mensubu olduğunuz bu millet binlerce yılı bulan tarihinde hiçbir kara leke olmayan necip bir millettir. Ne zulüm ne soykırım ne katliam ne de sömürgecilik. Bunların hiçbirine meyletmemiş, masumlara hiçbir zaman dokunmamış müşfik bir milletin efradısınız. Gazze'de yaşanan vahşeti görüyorsunuz. Gözünü kin, kan ve nefret bürümüş bir cinayet şebekesinin neler yaptığını inanıyorum ki sizler de esefle takip ediyorsunuz. Biz hiçbir zaman onlar gibi olmadık, olmayacağız. Adaletten, merhametten, şefkatten asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı olarak her birinizden bu hassasiyetle hareket etmenizi bekliyorum.

"İCRA ETTİĞİNİZ MESLEKTE DİSİPLİN VE CESARETİN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMAZ"

Sevgili evlatlarım; şunu özellikle sizlere hatırlatmak istiyorum Türk Silahlı Kuvvetlerimiz vazife şuuru, vatan sevgisi ve millet sevdasıyla birlikte üstün disiplini ile temayüz etmiş köklü bir kurumumuzdur. İcra ettiğiniz meslekte disiplin ve cesaretin yerini hiçbir şey tutmaz. Ömrünün önemli bir kısmı savaş meydanlarında geçmiş Gazi Mustafa Kemal bu gerçeği bakınız nasıl ifade ediyor: ‘Disiplini mükemmel olan bir ordunun muharebenin en buhranı devirlerinde, geri çekilmenin en elim safhalarında bile manevi kuvveti sarsılmaz. Lakin disiplinsiz bir ordu ilk geri çekilmede dağılır ve artık ondan başka bir vazife talep etmek mümkün olmaz’. Evet bütün mesele budur. Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Sizden beklentim meslek hayatınız boyunca disiplin başta olmak üzere TSK temel prensiplerine sıkı sıkıya sarılmanızdır.

"SİZİN HAKKINIZI VE HUKUKUNUZU KİMSEYE ÇİĞNETMEYİZ"

Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonu kucaklamakla mükellefiz. Her birinizin Anayasamız ve yasamızın çizdiği sınırlar içerisinde, milli iradenin riyasetinde, demokratik kurum ve kurallar dahilinde ülkeye ve milllete karşı mesuliyetlerinizi en güzel şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Bu süreçte sizi siyasi tartışmalara çekmek isteyenler olabilir. Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Sizi ve kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı ve hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz. Kimseye yedirmeyiz. İşte bu özgüvenle mesleğinize dört elle sarılmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum."