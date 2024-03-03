Erdoğan Muğla Belediyesi'ni hedef aldı: 'Engellediği projeleri bir görseniz...'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 19:22

Güncelleme: 03.03.2024 - 19:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini engellediğini öne sürdü.

Erdoğan, "Kendisi hiçbir şey üretmeyip köy görünümünde tutanlar, projelerimizi engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Muğla'da düzenlenen mitinge konuştu.

Erdoğan, "31 Mart'ta milli iradenin bayramını yaşayacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca kimseyi ötekileştirmediklerini savundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

Demokrasi ve kalkınma atılımların meyvesini, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Kimseyi ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık, hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini iz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını biz savunduk. Biz bu ülkeyi 81 milyonun tamamı ile kucakladık. Sanayisi ile, ticareti ile, turizmi ile her alanda üreten insanımızı destekleyip teşvik ettik. Altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin bereketinin en yakın şahidi Muğla'mızdır.

"MUĞLA, ANTALYA'NIN GERİSİNDE KALDIYSA BU ZİHNİYETTİR"

Bir çeyrek asır öncesinin Muğlasını gözlerinizin önüne getirin bir de şimdiki Muğla'yı. Asırlık fark göreceksiniz. Muğla şimdi dünyanın gözbebeği gelmiş bir şehre dönüşüyor. Yine de Muğla hak ettiği yerde değildir. Bu şehrin büyükşehir belediyesini 25 yıldır yöneten zihniyettir. Kendisi hiçbir şey üretmeyip köy görünümünde tutanlar, projelerimizi engellemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Engellediği projeleri üst üste koysanız bir Muğla daha çıkar. 25 yıldır Muğla'yı köy görünümünde tutanlar bizi eleştiriyor. Muğla, Antalya'nın gerisinde kaldıysa bu zihniyettir.

"AYDIN AYAYDIN'IN ADAYLIĞI KARARLILIĞIMIZIN İFADESİDİR"

Biliyorsunuz Muğla'da Aydın hocamızı aday gösterdik. Kendisi ülkemizin akademide, bürokraside, siyasette tecrübeli en saygın en çözüm odaklı isimleri arasında yer alan bir hocamızdır. Sadece bu tercih bile şehrimizi hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturma konusundaki kararlılığımızı ifadesidir.

İktidara geldiğimiz günden bu yana Muğla'ya 122 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk.

Şu anda karşımdaki katılımın rakamı 50 bin. Ramazan ayının rahmetli ve bereketli iklimine yaklaşıyoruz. İnşallah beraberce bayramdan önce 31 Mart'ta milli iradenin bayramını yaşayacağız.

"GEREK BİZİM GEREK AYDIN HOCAMIZIN PEK ÇOK PROJESİ VAR"

Gerek bizim gerek Aydın hocamızın pek çok projesi var. Muğla'da 145 bin dekar zirai alanı sulamaya açtık. Toplam 60 bin dekar arazinin sulamasını sağlayacak 5 yeni baraj daha inşa ediyoruz. Arıcılığın gelişmesi için 18 bal ormanı kurduk. İstihdamı desteklemek için Muğla'daki iş verenlere 6.5 milyar lira prim teşvikinde bulunduk. "