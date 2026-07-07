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Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

7.07.2026 11:48:00
Güncellenme:
ANKA
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Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı, görüşmenin gerçekleştiğini duyururken ele alınan konulara ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara’da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Saray'da bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede neler konuşulduğuna dair ise bir açıklama yapılmadı.

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