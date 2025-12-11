Erdoğan: O sözümüzü mutlaka tutacağız

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda Erdoğan'ın Suriye hakkında değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

"MİSAFİR OLARAK GİDECEĞİZ"

İktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesinin haberine göre Erdoğan, Suriye'de HTŞ yönetiminin Şam'ı ele geçirmesinin yıl dönümüne ilişkin şunları söyledi:

"Katliamların en kesif günlerinde Suriyeli kardeşlerimize bir söz vermiştik, Allah’ın izniyle uzak olmayan bir tarihte o sözümüzü mutlaka tutacağız.”

Erdoğan, toplantıda ziyaret için henüz bir zamanlama olmadığını kaydederek, "Suriye’ye misafir olarak gideceğiz” sözlerini kaydetti.