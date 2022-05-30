Erdoğan operasyon sinyali vermişti; yeni açıklama geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Suriye'ye yeni bir askeri operasyon başlatma sinyalinin ardından Suriye'deki muhalifler açıklamalarda bulundu.
İlişkilerin NATO ülkeleriyle gerildiği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta dikkat çekici bir açıklama yapmış ve Suriye’ye bir askeri operasyon düzenlenebileceğinin sinyalini vermişti.
Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Erdoğan, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır” demişti.
Bu açıklama uluslararası kamuoyunda dikkat çekerken, Suriye’deki muhalif gruplar İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Muhalif gruplardan temsilciler, Türkiye’nin askeri operasyonuna katılmaya hazır olduklarını duyurdu.
Türkiye’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’ye karşı operasyon düzenleme sinyali vermesinden sonra Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu’ndan yetkililer, operasyona destek vermeye hazır olduklarını açıkladı.
Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak, bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıklarken, “Hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türkiye ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var” dedi.
Suriye Milli Ordusu’ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, “Türkiye’nin iki hedefi var, Tel-Rıfat ve Kobani. Bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyat’a bağlantı sağlar” yorumunu yaptı.
Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir isim ise, Ankara’nın gerçekleştireceği askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türk yetkililerle temas içerisinde olduklarını da söyleyerek, “İkinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir” dedi.
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