Perde arkası: Erdoğan'dan 'Suriye'ye operasyon' sinyali

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası sinyalini verdiği “Suriye operasyonuyla” iktidarın “bir taşla iki kuş vurmak istediği” belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) operasyonu nereden başlatacağı ve kapsamının ne olacağı tartışmaları da yapılırken siyasetin gündemi “olası Suriye harekâtı” oldu. Siyaset kulislerinde, söz konusu harekâtın salt dış politika açısından değil, iç politika açısından da “önemli olduğuna” dikkat çekiliyor.

"DÖNÜŞ YOLU AÇILIR"

Terör örgütü PKK/YPG’nin Ayn El Arap’ta (Kobani) büyük tehdide dönüştüğü ve bu bölgenin de “terör örgütlerinden temizlenmesi gerektiği” vurgulanırken, bu sınır hattının da terör örgütünden arındırılan bölgeye “dahil edilmek istendiğine” işaret ediliyor. Harekâtın, “sığınmacı sorununa” çözüm olacağı savunuluyor. Kulislerde bu operasyon için “Misakı Milli operasyonu” değerlendirmesi de yapılıyor. Operasyon sonrasında da iktidarın, Suriyeli göçmenlerin “güvenli bölgeye yerleşmelerini sağlamak amacıyla harekete geçeceğinin” altı çiziliyor.

ESKİ YERİNE TAŞINACAK

Operasyonla Süleyman Şah türbesinin eski yerine taşınacağı da gündeme gelmişti. Ahmet Davutoğlu’nun başbakan olduğu dönemde türbe Suriye Eşmesi Köyü’ne taşınmıştı. Türbenin eski yerine taşınmasıyla iktidarın, muhalefete “şah çekmek istediği” yorumları da yapılıyor.