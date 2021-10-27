Erdoğan, partililerine Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırıyı izletti: "Millete hesap verecek"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında izlettiği videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde uğradığı yumruklu saldırı verildi. Saldırı anında kullanılan ifadeler ise dikkat çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin grup toplantısında yayımladığı video dikkat çekti.
Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ifadelerinden sonra izlettiği videoda CHP Genel Başkanı'nın saldırıya uğradığı görüntüler verildi.
Yayımlanan videoda Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'taki şehit cenazesinde daha sonra inek çalmaktan hapis cezası aldığı ortaya çıkan Osman Sarıgün tarafından uğradığı saldırının anları verildi.
Videoda, "11 yıllık mağlubiyetlerden hiçbir ders çıkarmayan" ifadesinin yer aldığı bölümde saldırı anı verildi. Videonun sonunda yine Kılıçdaroğlu hedef alınarak, "Millete hesap verecektir" denildi.
Bu ifadelerin kullanıldığı bölümlerde Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler yer aldı.
İşte Erdoğan'ın izlettiği video:
AKŞENER'İ DE HEDEF ALMIŞTI
Erdoğan daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize'de uğradığı saldırıya da değinerek, "Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez" ifadelerini kullanmıştı.
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