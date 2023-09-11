Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon görüşmesinde, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü.
Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, iki lider ayrıca, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etti.
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